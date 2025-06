Zyrtare: Gattuso merr drejtimin e Italisë

Gennaro Gattuso është emëruar zyrtarisht si përzgjedhës i ri i Kombëtares së Italisë. Presidenti i Federatës Italiane të Futbollit (FIGC), Gabriele Gravina, e cilësoi atë si “një simbol të futbollit italian”.

MARKETING

Konferenca për prezantimin e tij do të mbahet të enjten, më 19 qershor, në Romë, ku ai do të marr zyrtarisht drejtimin e ekipit.

“Fanella e Azzurrëve është si një lëkurë e dytë për të. Motivimi, profesionalizmi dhe përvoja e tij do të jenë thelbësore për përballimin e sfidave të ardhshme të Kombëtares. I vetëdijshëm për rëndësinë e objektivit që duam të arrijmë, e falënderoj për gatishmërinë dhe përkushtimin me të cilin e pranoi këtë sfidë. Ai e ndan plotësisht projektin e FIGC-së për zhvillimin e përgjithshëm të futbollit tonë, me Azzurrët në qendër të këtij vizioni strategjik”, deklaroi Gravina.

Si futbollist, Gattuso ka qenë një nga figurat më ikonike të Italisë. Ai ishte pjesë e skuadrës që fitoi Kupën e Botës në vitin 2006 dhe ka 73 paraqitje me fanellën e Kombëtares. Po ashtu, ka fituar Kampionatin Evropian U-21 në vitin 2000.

Në karrierën si trajner, Gattuso ka drejtuar disa klube të njohura si Milani, Napoli, Valencia, Olympique Marseille dhe së fundmi Hajduk Split.

MARKETING