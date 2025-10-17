Zyrtare: Franco Foda rinovon kontratën me Kosovën
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka njoftuar se kanë arritur formalisht marrëveshje me përzgjedhësin Franco Foda për të vazhduar bashkëpunimin edhe për 2 vite.
Kontrata që konfirmon qëndrimin e Fodas në krye të ekipit kombëtar është nënshkruar zyrtarisht nga Presidenti Agim Ademi dhe përzgjedhësi Franco Foda, ditën e parë të grumbullimit të ekipit kombëtar në muajin tetor, përkatësisht me datën 6, duke formalizuar edhe në mënyrë zyrtare marrëveshjen e arritur paraprakisht.
Me marrëveshjen e re, Foda do t’ i prijë kombëtares së Kosovës deri në fund të vitit 2027, me mundësi vazhdimi automatikisht në rast të kualifikimit në Kampionatin Evropian të vitit 2028.
Franco Foda ka marrë drejtimin e ekipit kombëtar me 17 shkurt të vitit të kaluar, dhe që nga ajo periudhë ka udhëhequr kombëtarën tonë në 17 ndeshje deri tani.
Rekordi i teknikut gjerman qëndron 11 fitore, 2 barazime (përfshirë atë me Rumaninë 0-0) dhe ka pësuar 4 humbje.