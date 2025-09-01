Zyrtare: Edon Zhegrova te Juventusi, do ta mbajë fanellën me numër 11

Juventusi ka përfunduar zyrtarisht transferimin e përhershëm të sulmuesit kosovar Edon Zhegrova nga Lille.

Për ta siguruar shërbimin e anësorit të lindur në vitin 1999, Bianconerët kanë paguar një shumë totale prej 20 milionë eurosh, duke mposhtur konkurrencën e Olympique Marseille.

Zhegrova ka firmosur kontratë deri në qershor 2030, duke u bërë një nga afrimet më të rëndësishme të Juventusit në këtë afat kalimtar.

Me kontratën e tij te Lille që skadonte në vitin 2026, sulmuesi kosovar u kthye në objektiv prioritar për klubin torinez gjatë dy javëve të fundit të afatiti kalimtar, pasi Atletico Madrid intensifikoi kontaktet për mesfushorin Nico González dhe Juventusi mbeti i hapur për alternativa.

Pas zgjidhjes së situatës me transferimin e argjentinasit, Juventusi u rikthye fuqishëm drejt Zhegrovës, duke arritur shpejt marrëveshje me Lille.

Në fund, Juventusi ia doli të tejkalojë ofertën e Marseille, që ndonëse e dëshironte lojtarin, nuk arriti kurrë të gjente gjuhën e përbashkët me Lille.

