Zyrtare: Besir Demiri rikthehet tek FC Shkupi

Ajo që u paralajmërua ditët e kaluara nga televizioni Shenja, sot ka marrë konfirmim, pasi Besir Demiri edhe zyrtarisht është prezantuar si futbollist i ri i kampiones së Maqedonisë së Veriut, FC Shkupit. Demiri vjen nga radhët e Dinamo Tiranës, ndërsa më herët në Superligën e Shqipërisë ka luajtur edhe për Kukësin.

Kështu, Besir Demiri pritet të jetë vlerë e shtuar në ekipin e Goce Sedlloskit, që këtë verë do t’i vazhdojë garat në Liga Europa ku në raundin e tretë do të përballet me Shamrokun e Irlandës. Kujtojmë që Besir Demiri ka qenë pjesë e Shkupit edhe në të kaluarën, ndërsa gjatë karrierës së tij ka luajtur edhe për Shkëndijën, Vardarin, Mariupolin dhe Zhilinën.