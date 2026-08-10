Zyrtare: Berat Gjimshiti largohet nga Atalanta, transferohet në Arabinë Saudite

Zyrtare: Berat Gjimshiti largohet nga Atalanta, transferohet në Arabinë Saudite

Berat Gjimshiti i ka dhënë fund aventurës së tij në Serie A, pas transferimit zyrtar nga Atalanta te Al Diriyah në Arabinë Saudite.

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Kapiteni i Kombëtares së Shqipërisë është transferuar për shumën e 3 milionë eurove, duke nisur kështu një kapitull të ri në karrierën e tij në futbollin saudit.

Gjimshiti ishte pjesë e Atalantës prej vitesh, ndërsa gjatë qëndrimit në Bergamo u shndërrua në një nga figurat më të rëndësishme të skuadrës, duke mbajtur edhe shiritin e kapitenit.

Pas zyrtarizimit të largimit, mbrojtësi shqiptar ka ndarë një mesazh emocionues për klubin dhe qytetin e Bergamos.

“Mbërrita i ri në Bergamo, largohem me shumë krenari dhe me një shtëpi të dytë e familje. Faleminderit Atalanta dhe qyteti i Bergamos”, u shpreh Gjimshiti.

Tashmë, 31-vjeçari do të vazhdojë karrierën në Arabinë Saudite, ku do të jetë pjesë e Al Diriyah dhe do të përballet me një sfidë të re pas një periudhe të gjatë e të suksesshme në futbollin italian.

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