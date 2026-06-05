Zyrtare: Andoni Iraola, trajner i Liverpoolit
Liverpooli e ka konfirmuar zyrtarisht emërimin e Andoni Iraolas si trajnerin e ri të ekipit, me spanjollin që ka nënshkruar një kontratë dyvjeçare me klubin nga “Anfield”.
Iraola vjen te “Reds” pasi ishte kandidati kryesor për ta zëvendësuar Arne Slot, i cili u shkarkua të shtunën, më 30 maj, pas dy sezonesh në krye të skuadrës.
Trajneri spanjoll vjen pas një periudhe të suksesshme te Bournemouth, ku qëndroi për tre sezone dhe arriti ta udhëheqë klubin drejt kualifikimit në Evropë për herë të parë në histori.
Sezoni 2025/26 shënoi edhe fundin e aventurës së tij në bregdetin jugor të Anglisë, ndërsa puna e Iraolas u vlerësua gjerësisht për mënyrën se si e rriti nivelin konkurrues të ekipit në Ligën Premier.
Bournemouth e mbylli kampionatin në vendin e gjashtë, vetëm tri pikë prapa Liverpoolit që përfundoi në pozitën e pestë, çka e bëri edhe më të dukshme ndikimin e tij në elitën angleze.
Tash, Iraola merr drejtimin e një prej klubeve më të mëdha në Angli, me synimin që Liverpooli të rikthehet në garën për trofe dhe të ketë stabilitet në sezonet e ardhshme.