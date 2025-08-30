Zyra e presidentit Mahmoud Abbas kërkon nga SHBA të tërheqë anulimin e vizës së tij, para takimeve kyçe në OKB
Zyra e presidentit të Autoritetit Palestinez, Mahmoud Abbas, i bëri thirrje të shtunën Qeverisë amerikane ta tërheqë vendimin e saj për anulimin e vizës së tij, disa javë para se ai ta marrë pjesë në mbledhjen kryesore vjetore të OKB-së dhe në një konferencë ndërkombëtare për krijimin e një shteti palestinez.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, anuloi vizat e Abbasit dhe të 80 zyrtarëve të tjerë para mbledhjes së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së muajin e ardhshëm, bëri të ditur Departamenti i Shtetit të premten.
Abbas ka folur për shumë vite në Asamblenë e Përgjithshme dhe zakonisht kryeson delegacionin palestinez.
“Ne i bëjmë thirrje administratës amerikane ta ndryshojë vendimin e saj. Ky vendim vetëm sa do t’i rrisë tensionet dhe përshkallëzimin”, tha zëdhënësi presidencial palestinez, Nabil Abu Rudeineh, për Associated Press në Ramallah të shtunën.
“Që nga dje kemi qenë në kontakt me vende arabe dhe vendet e huaja, sidomos ato që janë drejtpërdrejt të përfshira në këtë çështje. Kjo përpjekje do të vazhdojë pa ndërprerje”, shtoi ai.
Ai u bëri thirrje vendeve të tjera të ushtrojnë trysni mbi administratën Trump që ta ndryshojë vendimin, veçanërisht atyre që do ta organizojnë një konferencë të nivelit të lartë më 22 shtator për ringjalljen e përpjekjeve drejt një zgjidhjeje me dy shtete në Lindjen e Mesme.