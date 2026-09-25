Zyra e OKB-së për të drejtat shton 61 kompani në listën e bizneseve të përfshira në aktivitetet e vendbanimeve izraelite
Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka shtuar 61 kompani në bazën e saj të të dhënave për bizneset e përfshira në aktivitete të caktuara që lidhen me vendbanimet izraelite të paligjshme në territorin e pushtuar palestinez, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 214 kompani nga 11 vende, transmeton Anadolu.
Kompanitë e listuara janë me seli në Izrael, Afrikën e Jugut, Kinë, SHBA, Luksemburg, Holandë, Spanjë, Francë, Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani dhe Meksikë.
Përditësimi i fundit pasoi një shqyrtim të 126 prej 381 kompanive që kishin mbetur nën vëzhgim pas vlerësimit të vitit të kaluar, sipas një raporti të publikuar nga zyra e OKB-së.
Pesë kompani që ishin përfshirë më parë në listë u hoqën pasi Zyra konstatoi se kishte baza të arsyeshme për të besuar se përfshirja e tyre në aktivitetet e përcaktuara kishte përfunduar.
Baza e përditësuar e të dhënave përfshin platforma të mëdha të rezervimeve online dhe kompani teknologjike, si dhe biznese që operojnë në sektorët e bankave dhe shërbimeve financiare, telekomunikacionit, ndërtimit, transportit, energjisë, bujqësisë, prodhimit të ushqimit, menaxhimit të mbetjeve dhe industrisë së mikpritjes.
Zyra tha se 200 nga 214 kompanitë u vlerësuan se kontribuojnë në ndikime negative mbi të drejtën për vetëvendosje, ndërsa 14 u konsideruan të lidhura drejtpërdrejt me këto ndikime.
Asnjë kompani nuk u vlerësua në nivelin e “shkaktimit”, i cili kërkon që aktivitetet e saj të jenë të mjaftueshme, në vetvete, për të ndikuar në aftësinë e njerëzve për të gëzuar një të drejtë njerëzore.
“Ky raport është një tjetër kujtesë për kompanitë se ato kanë përgjegjësi në fushën e të drejtave të njeriut dhe pritet të kryejnë kontrolle të duhura për t’u siguruar se nuk përfshihen në shkelje ose abuzime të të drejtave të njeriut”, tha Volker Turk, shef i OKB-së për të Drejtat e Njeriut.
Baza e të dhënave u publikua për herë të parë në vitin 2020 dhe më pas u përditësua në vitet 2023 dhe 2025. Një listë e plotë e kompanive që aktualisht përfshihen në të, si dhe e atyre që u hoqën në përditësimin e fundit, u publikua së bashku me raportin.
Rreth 750.000 kolonë izraelitë jetojnë në 156 vendbanime dhe 360 pika vendbanimesh të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar.
OKB-ja i konsideron vendbanimet izraelite në territoret palestineze të pushtuara si të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se aktivitetet e vendbanimeve minojnë mundësinë e zbatimit të zgjidhjes me dy shtete.