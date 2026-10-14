Zyberi: Për raste të këtilla në të kaluarën aparati shtetëror ka mbuluar të vërtetën

Zyberi: Për raste të këtilla në të kaluarën aparati shtetëror ka mbuluar të vërtetën

Eksperti juridik dhe ish-Avokati i Popullit, Naser Zyberi, në emisionin “IMPAKT” në TV Shenja, ka deklaruar se rastet e dhunës policore në Maqedoninë e Veriut nuk janë të izoluara. Sipas tij, në raste të tilla institucionet shpesh kanë minimizuar shkeljet, ndërsa pjesëtarët e policisë kanë kaluar pa sanksione serioze.
“Për hir të së vërtetës, ky nuk është rasti i vetëm. Fatkeqësisht, raste të këtilla në Maqedoninë e Veriut ka pasur edhe në të kaluarën, ka pasur madje në forma edhe më dramatike dhe nuk është se kanë përfunduar me raste të kënaqshme për viktimat e rasteve të këtilla. Përkundrazi, aparati shtetëror çdoherë ka ditë që ta mbulojë të vërtetën, ka ditë që pjesëtarët që janë viktimë e ushtrimit të dhunës së forcave policore të paraqiten si rrezik për prishjen e rendit, kundërvënie e policisë e kështu me radhë dhe në këtë mënyrë sanksionimi i pjesëtarëve të MPB-së të mungojë ose edhe atëherë kur janë konstatuar shkelje, siç është raporti i brendshëm fillestar i rastit në fjalë, të minimizohen rezultatet e tilla dhe aktorët e këtillë të kalojnë vetëm me vërejtje, të cilat nuk paraqesin ndonjë pasojë serioze për vetë pjesëtarët”, deklaroi Zyberi.

MARKETING

Të ngjajshme

Studentët vazhdojnë protestën, thyhen edhe xhamat e filialit të një banke

Studentët vazhdojnë protestën, thyhen edhe xhamat e filialit të një banke

MPB me detaje për dy të rinjtë e rrahur, posedonin drogë dhe kanë tentuar të ikin

MPB me detaje për dy të rinjtë e rrahur, posedonin drogë dhe kanë tentuar të ikin

Zyberi: Qytetarët duhet ta shohin MPB-në si mbrojtës së tyre e jo si shkelës të të drejtave të njeriut

Zyberi: Qytetarët duhet ta shohin MPB-në si mbrojtës së tyre e jo si shkelës të të drejtave të njeriut

Protestuesit zhvendosin revoltën te Ministria e Drejtësisë, studentët i vënë flakën godinës

Protestuesit zhvendosin revoltën te Ministria e Drejtësisë, studentët i vënë flakën godinës

Zyberi për rastin e dhunës ndaj dy të rinjve nga Shkupi: Është e pakuptimtë heshtja e Avokatit të Popullit

Zyberi për rastin e dhunës ndaj dy të rinjve nga Shkupi: Është e pakuptimtë heshtja e Avokatit të Popullit

Të lënduarit nga protesta, Ministria e Shëndetësisë: 7 persona në urgjencë, mbërrijnë edhe 3 efektivë policie

Të lënduarit nga protesta, Ministria e Shëndetësisë: 7 persona në urgjencë, mbërrijnë edhe 3 efektivë policie