Zvicra, vendi më i shtrenjtë në Evropë për mallrat e konsumit dhe shërbimet

Zvicra është regjistruar si vendi me indeksin më të lartë të çmimeve për mallrat e konsumit dhe shërbimet në Evropë, transmeton Anadolu.

Instituti i Statistikave të Türkiyes shpalli rezultatet e “Paritetit të Fuqisë Blerëse dhe Shpenzimeve të Konsumit Final të Familjeve” për vitin 2023.

Sipas statistikave, indeksi i nivelit të çmimeve tregon fuqinë blerëse krahasuese të monedhave kombëtare të vendeve sipas kursit të këmbimit. Nëse indeksi i nivelit të çmimeve të një vendi është më i madh se 100, ai konsiderohet “i shtrenjtë” në krahasim me mesataren e grupit të vendeve me të cilat krahasohet, dhe nëse është më pak se 100, konsiderohet “i lirë”.

Sipas rezultateve të Türkiyes për vitin 2023, indeksi i nivelit të çmimeve për mallrat e konsumit dhe shërbimet ishte 42. Kjo vlerë tregoi se e njëjta shportë mallrash dhe shërbimesh të blera për 100 euro në 27 vendet e Bashkimit Evropian (BE), në Türkiye mund të blihej me lira turke për 42 euro.

Krahasimet janë bërë midis 27 vendeve anëtare të BE-së, 3 vendeve të Shoqatës Evropiane të Tregtisë së Lirë (EFTA) (Zvicra, Islanda dhe Norvegjia), 5 vende kandidate (Türkiye, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Shqipëria) dhe 1 vend kandidat potencial (Bosnjë dhe Hercegovina).

Krahasuar sipas vendeve, midis 36 vendeve, vendi me indeksin më të lartë të çmimeve për mallrat e konsumit dhe shërbimet ishte Zvicra me 174, dhe vendi më i ulët ishte Türkiye me 42.

Kur indeksi i nivelit të çmimeve për grupin e mallrave dhe shërbimeve të konsumit të Türkiyes u ekzaminua sipas nëngrupeve, indeksi i mjeteve personale të transportit ishte 143 dhe u pa se niveli i çmimeve të këtij grupi ishte mbi mesataren e vendeve të BE-së.

Në bazë të nëngrupeve të tjera, indeksi i elektronikës u regjistrua si 69. Niveli i çmimeve të Türkiyes në këtë grup ishte më i lartë se nëngrupet e tjera. Nga ana tjetër, indeksi i veshjeve ishte 30 dhe, me çka niveli i çmimeve në këtë grup ishte më i ulët se nëngrupet e tjera.

Türkiye u përcaktua si vendi me vlerën më të ulët të indeksit të veshjeve midis 36 vendeve të përfshira në krahasime. Në grupin e restoranteve dhe hoteleve, vlera e indeksit të Türkiyes ishte 57.

Indekset krahasuese të nivelit të çmimeve për mallrat e konsumit dhe shërbimet sipas vendeve janë si më poshtë:

Vendet Shpenzimet e konsumit final të familjeve

Zvicra 174

Islanda 156

Danimarka 143

Irlanda 142

Luksemburgu 135

Norvegjia 125

Finlanda 125

Holanda 118

Belgjika 116

Suedia 114

Austria 112

Franca 110

Gjermania 110

Bashkimi Evropian 27 100

Italia 99

Estonia 98

Spanja 93

Sllovenia 91

Qiproja Jugore 91

Malta 89

Çekia 89

Sllovakia 89

Portugalia 88

Greqia 87

Letonia 87

Lituania 82

Kroacia 76

Hungaria 76

Serbia 68

Shqipëria 66

Polonia 66

Mali i Zi 64

Rumania 60

Bullgaria 60

Bosnjë dhe Hercegovina 58

Maqedonia e Veriut 52

Türkiye 42

MARKETING