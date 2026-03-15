Zvicra refuzon fluturimet për avionët amerikanë për shkak të luftës me Iranin
Qeveria zvicerane ka refuzuar dy kërkesa nga Shtetet e Bashkuara për avionë zbulues ushtarakë që të fluturojnë mbi territorin zviceran, duke përmendur rregullat e neutralitetit në kontekstin e luftës midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit, njoftoi sot Këshilli Federal Zviceran.
Sipas një deklarate nga qeveria në Bernë, ajo shqyrtoi disa kërkesa për fluturime nga avionë ushtarakë dhe qeveritarë amerikanë dhe vendosi të refuzojë dy kërkesa për fluturime nga avionë zbulues të planifikuar për 15 mars.
Në të njëjtën kohë, u miratua një fluturim pas përfundimit të mirëmbajtjes, i planifikuar për 17 mars, si dhe dy kërkesa për fluturime mbitokësore të avionëve të transportit më 15 mars.
Shtetet e Bashkuara ende kanë një leje vjetore për avionë shtetërorë të përcaktuar qartë, por ajo nuk përfshin fluturimet që do të përbënin mbështetje ushtarake në një luftë midis SHBA-së, Izraelit dhe Iranit.
Të gjithë avionët e tjerë kërkojnë leje individuale nga Zyra Federale për Aviacionin Civil.
Deklarata thekson se “e drejta e neutralitetit ndalon fluturimet nga palët në konflikt që kanë një qëllim ushtarak”.
Kërkesat për fluturime mbi sipërfaqe nga avionët ushtarakë dhe qeveritarë amerikanë, të ashtuquajturat leje diplomatike, shqyrtohen nga Zyra Federale e Aviacionit Civil, në përputhje me rregulloren për ruajtjen e sovranitetit ajror, në konsultim me ministritë e punëve të jashtme, të mbrojtjes dhe të ekonomisë.