Zvicra përshëndet punën konstruktive gjatë Samitit Iran-SHBA në Burgenstock
Zvicra përshëndeti sot përparimin e bërë gjatë bisedimeve midis SHBA-së dhe Iranit në Burgenstock, përfshirë krijimin e një komiteti të nivelit të lartë dhe një udhërrëfyes që synon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme tha se ka marrë parasysh deklaratën e përbashkët të lëshuar nga Katari dhe Pakistani, të cilët vepruan si ndërmjetës midis Washingtonit dhe Teheranit në kontekstin e konfliktit në Lindjen e Mesme.
“Lehtësuesi zviceran mirëpret përparimin konstruktiv të bërë gjatë bisedimeve intensive diplomatike që vazhduan gjatë natës së 21-22 qershorit në Burgenstock midis ndërmjetësve, Iranit dhe SHBA-së”, tha ministria.
Zvicra gjithashtu përshëndeti krijimin e një komisioni të nivelit të lartë nga palët në bazë të një memorandumi mirëkuptimi. “Ky është hap pozitiv, i cili do të ndihmojë në strukturimin e fazës tjetër të procesit politik dhe teknik”, tha ministria.
Ajo përshëndeti një marrëveshje mbi një udhërrëfyes që synon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditëve, duke thënë se ajo “krijon kushtet për rifillimin e menjëhershëm të diskutimeve të reja teknike”.
Ministria thekson se Zvicra mbetet e gatshme të mbështesë procesin në përputhje me traditën e saj të shërbimeve të mira ndihmëse. “Qëllimi ynë është që diplomacia jonë të kontribuojë në de-përshkallëzimin, stabilitetin dhe paqen”, përfundon deklarata.