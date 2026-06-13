Zvicra me limit popullsie 10 mln njerëz? Banorët votojnë për referendumin, ja çfarë pritet të ndodhë
Votuesit zviceranë do të vendosin të dielën për një kufizim të mbështetur nga SVP për rritjen e popullsisë, i cili sondazhet sugjerojnë se do të dështojë për pak mes paralajmërimeve se do të dëmtonte ekonominë dhe marrëdhëniet me BE-në.
Qytetarët zviceranë do të votojnë për iniciativën “Jo një Zvicre me 10 milionë!”, e cila synon ta kufizimin e popullsisë kombëtare nën 10 milionë deri në vitin 2050.
Masa, e propozuar nga Partia Popullore Zvicerane (SVP) e krahut të djathtë, u paraqit pasi siguroi 100,000 nënshkrimet e nevojshme.
Partia më e madhe e vendit në parlament po e quan atë një ‘iniciativë qëndrueshmërie’, duke argumentuar se emigracioni i pakontrolluar shkakton një barrë të padurueshme në strehim, shërbime publike dhe mjedis.
Popullsia e Zvicrës është rritur ndjeshëm vitet e fundit për shkak të një tregu të fortë pune. Në fund të vitit 2025, afërsisht 9.1 milionë njerëz jetonin në Zvicër, rreth 27% e të cilëve nuk janë shtetas.
Nëse popullsia tejkalon 9.5 milionë banorë, iniciativa do ta detyronte parlamentin të kufizonte azilin dhe ribashkimin familjar, ndërsa arritja e shifrës prej 10 milionësh do të kërkonte ndërprerjen e marrëveshjeve të lëvizjes së lirë me Bashkimin Evropian.
Sondazhet sugjerojnë se propozimi do të refuzohet me një diferencë të vogël votash, me qeverinë dhe grupet e mëdha të biznesit që e kundërshtojnë fuqimisht atë, duke paralajmëruar se kjo do të dëmtonte ekonominë, do të dëmtonte prosperitetin kombëtar dhe do të rrezikonte paktet jetësore të sigurisë evropiane.
Ata paralajmërojnë se kjo mund të fundosë prosperitetin në Zvicër, ku pjesë të mëdha të ekonomisë – nga kërkimi mjekësor te ndërtimi e deri te kujdesi shëndetësor – varen shumë nga puna e huaj, kryesisht nga vendet fqinje të BE-së. Edhe në industrinë e hotelerisë, “më shumë se 50 përqind e të punësuarve janë të huaj”, thotë Martin von Moos, kreu i shoqatës së industrisë HotellerieSuisse, duke shprehur shqetësim se iniciativa do të përkeqësonte mungesat kronike të punës në sektor.
Ekzistojnë gjithashtu frikë se iniciativa do të rrezikonte marrëveshjet kryesore që lidhin Zvicrën me BE-në, partnerin e saj kryesor tregtar, përfshirë “marrëveshjen e tyre të vitit 1999 për lëvizjen e lirë të personave”.
Vitin e kaluar, më shumë se gjysma e eksporteve totale të Zvicrës shkuan në BE, në shumën prej më shumë se 147 miliardë frangash zvicerane (159.2 miliardë euro).
“Për ne, qasja në tregun evropian është jetike”, tha Pierre-Yves Bonvin, kreu i prodhuesit të makinerive tekstile Steiger, i cili eksporton të gjithë prodhimin e tij në BE. Kompania, me seli në Vionnaz në jugperëndim, ka zhvendosur një pjesë të prodhimit të saj në Kinë, por ka mbajtur makineri me vlerë të lartë të shtuar në Zvicër.
Më shumë se një e treta e 40 personave që Steiger punëson në Zvicër janë shtetas të huaj. “Në Zvicër, ne mund të gjejmë inxhinierë për të projektuar, punuar dhe montuar makinat, por na mungon ekspertiza për t’i testuar dhe kalibruar ato”, u tha Bonvin gazetarëve.
“Nuk ka më trajnime në këtë fushë në Zvicër dhe ne duhet të rekrutojmë këta specialistë nga Franca dhe Gjermania”, tha ai, duke theksuar se pa këto aftësi, “nuk mund të vazhdonim të prodhonim këto makina në Zvicër”.
Rudolf Minsch, kryeekonomisti i Economiesuisse, tha se propozimi “shet iluzionin e një dreke falas dhe nuk do të zgjidhë problemet tona të strehimit apo të trafikut”.