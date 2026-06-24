Zvicra kryeson Grupin B të Kupës së Botës me fitoren 2:1 ndaj Kanadasë
Përfaqësuesja e Zvicrës në futboll ka siguruar vendin e saj në raundin e ardhshëm të Kupës së Botës FIFA 2026 pasi mposhti Kanadanë me rezultat 2:1 në ndeshjen e fundit të Grupit B, të zhvilluar në stadiumin BC Place në Cancouver të Kanadasë, transmeton Anadolu.
Pjesa e parë kaloi me lojë të barabartë, ku të dyja skuadrat testuan mbrojtjet kundërshtare në kërkim të avantazhit. Edhe pse si Kanadaja ashtu edhe Zvicra krijuan disa raste të mira shënimi, 45 minutat e para përfunduan pa gola.
Më pak se një minutë pas fillimit të pjesës së dytë, Ruben Vargas realizoi me qetësi golin e parë të ndeshjes, duke e çuar Zvicrën në epërsi në minutën e 46-të.
Pastaj, 21 minuta më vonë, një goditje e ulët nga Manzambi kontribuoi sërish në suksesin e zviceranëve, duke shënuar golin e tij të tretë në këtë turne në minutën e 67-të.
Kanadaja arriti të rikthejë shpresat në minutat e fundit të ndeshjes. Vetëm pak çaste pasi u fut në lojë, Promise David shënoi në minutën e 76-të, duke ngushtuar rezultatin në 2:1.
Megjithatë, kanadezët nuk arritën të gjenin golin e barazimit deri në fund të takimit.
Me këtë fitore, Zvicra e përfundoi Grupin B në vendin e parë, ndërsa Kanadaja u rendit e dyta, me të dyja kombëtaret që siguruan kualifikimin në fazën e 1/16 së finales të Kupës së Botës.
Sipas përballjeve të përcaktuara deri tani, Zvicra do të luajë kundër Belgjikës në raundin e ardhshëm, ndërsa Kanadaja do të përballet me Korenë e Jugut.