Zvicra evakuon 13 fëmijë të plagosur nga Gaza në operacionin e dytë humanitar
Zvicra ka përfunduar një evakuim të dytë humanitar të fëmijëve të plagosur nga Rripi i Gazës, duke sjellë sot në vend 13 fëmijë dhe 51 anëtarë të familjeve shoqëruese, njoftoi Sekretariati Shtetëror për Migracionin (SEM), transmeton Anadolu.
Grupi ishte transferuar më parë nga Gaza në Jordani, ku fëmijët morën stabilizim mjekësor para udhëtimit të mëtejshëm. Ata u fluturuan nga Amani drejt Zvicrës të enjten pasdite me një aeroplan MEDEVAC, sipas një marrëveshjeje me autoritetet norvegjeze.
Avioni, i shoqëruar nga Shërbimi Federal i Transportit Ajror, u ul në aeroportet e Cyrihut dhe Gjenevës, tha SEM.
Sipas sekretariatit, të gjithë të evakuuarit kaluan “kontrolle të plota sigurie” nga autoritetet zvicerane dhe izraelite para hyrjes në vend. Fëmijët kanë nevojë për trajtim “që nuk mund të ofrohet më në Gaza” dhe do të strehohen në tetë kantone zvicerane, përfshirë Bazelin, Freiburgun, Gjenevën, Graubundenin, Juran, Ticinon, Vaudin dhe Wallisin, ku spitalet universitare dhe kantonale do të sigurojnë kujdesin e nevojshëm.
Familjet gjithashtu do të kalojnë procedurat e azilit në Zvicër, sipas deklaratës.
Shpërndarja nëpër kantone bëhet bazuar në nevojat mjekësore, dhe çdo kosto mjekësore që nuk mbulohet nga sigurimi shëndetësor do të paguhet nga kantonet pritëse ose spitalet.
Ky operacion i dytë pasoi një evakuim të parë më 24 tetor. Në total, 20 fëmijë të lënduar dhe 78 anëtarë të familjeve janë sjellë tashmë në Zvicër nën këtë iniciativë humanitare të miratuar në gusht.
OBSH-ja dhe Mjekët Pa Kufij, me mbështetjen e Njësisë Zvicerane për Ndihmë Humanitare, lehtësuan transferimin nga Gaza në Jordani dhe strehimin e përkohshëm atje, tha deklarata.
SEM njoftoi se operacioni humanitar është përfunduar.