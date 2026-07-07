Zvicra e Xhakës eliminon Kolumbinë, kalojnë në çerekfinale të Botërorit
Zvicra ka siguruar një kualifikim historik në çerekfinalet e Kupës së Botës, pasi mposhti Kolumbinë me penallti pas një barazimi 0-0 në 120 minuta lojë në Vancouver.
Me këtë sukses, helvetët arrijnë mes tetë skuadrave më të mira të turneut për herë të parë që nga Botërori i vitit 1954, kur ishin vend organizator.
Ndeshja nisi me ritëm të lartë dhe raste nga të dyja skuadrat. Kolumbia u shfaq më e rrjedhshme në qarkullimin e topit, me James Rodríguez dhe Luis Díaz që krijuan rrezik në sulm, ndërsa Zvicra u mbështet te loja fizike dhe kundërsulmet. Portieri Gregor Kobel bëri një pritje spektakolare ndaj Gustavo Puerta, ndërsa në anën tjetër Camilo Vargas ndali goditjet e Fabian Rieder dhe Dan Ndoye.
Edhe pjesa e dytë vijoi me të njëjtin intensitet, por pa gola. Të dyja ekipet krijuan raste të mira, ndërsa statistikat treguan një ekuilibër të plotë në posedim dhe në prekjet brenda zonës. Ndoye humbi një mundësi të artë për Zvicrën, duke e dërguar topin jashtë portës.
Në kohën shtesë, Kolumbia kërkoi një penallti që nuk u akordua, ndërsa Jhon Lucumí ishte shumë pranë golit, por goditja e tij me kokë u ndal nga traversa. Në krahun tjetër, Zeki Amdouni testoi Vargasin me një goditje të fortë, por rrjetat mbetën të paprekura edhe pas 120 minutash.
Drama u zhvendos te penalltitë. Davinson Sánchez humbi për Kolumbinë duke goditur traversën, por Manuel Akanji nuk arriti ta shfrytëzonte avantazhin pasi e dërgoi topin mbi portë. Më pas, Gregor Kobel priti penalltinë e Cucho Hernández, duke i dhënë mundësinë Rubén Vargas që me goditjen vendimtare të vuloste kualifikimin e Zvicrës.
Në çerekfinale, Zvicra do të përballet me Argjentinën, kampionen në fuqi, ndërsa Kolumbia eliminohet pas një ndeshjeje të luftuar deri në fund.