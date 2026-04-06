Zvicra do të thërrasë ambasadorin izraelit lidhur me ligjin e dënimit me vdekje për palestinezët

Ministria e Jashtme e Zvicrës do të thërrasë ambasadorin e Izraelit në përgjigje të miratimit nga parlamenti izraelit më 30 mars të një ligji për dënimin me vdekje për palestinezët e dënuar për sulme fatale, transmeton Anadolu.

Sipas një raporti në gazetën “Blick”, miratimi i dënimit me vdekje nga Izraeli ka shkaktuar kritika të forta në arenën ndërkombëtare, përfshirë edhe reagimet nga Zvicra.

Si përgjigje ndaj vendimit të parlamentit izraelit, Zvicra pritet të thërrasë ambasadorin e Izraelit, Tibor Schlosser, në Ministrinë e Jashtme këtë javë.

“Zvicra e hedh poshtë dënimin me vdekje në të gjitha vendet dhe në të gjitha rrethanat sepse është i papajtueshëm me të drejtën për jetë dhe dinjitet njerëzor. Për këtë arsye, Zvicra i ka shprehur qëndrimin e saj Izraelit si në mënyrë bilaterale ashtu edhe publikisht”, tha një zyrtar i Ministrisë së Jashtme për “Blick”.

Kreu i Divizionit të Paqes dhe të Drejtave të Njeriut në ministri, Tim Enderlin ka filluar bisedimet me Schlosser-in dhe do ta thërrasë atë “për t’ia përcjellë personalisht qëndrimin e Zvicrës” Izraelit.

Knesseti, asambleja legjislative e Izraelit, e miratoi ligjin e diskutueshëm. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu gjithashtu votoi në mbështetje të tij. Sipas ligjit, ekzekutimet do të kryhen me varje.

Ekzekutimet do të kryhen nga oficerët e shërbimit korrektues të burgjeve ose rojet e emëruara nga Shërbimi Izraelit i Burgjeve. Personat e përfshirë do të kenë anonimitet dhe imunitet ligjor.

