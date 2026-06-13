Zvicra dhe Katari ndajnë pikët pas një fundi dramatik
Në një përballje të luftuar dhe me ritëm të lartë në kuadër të Grupit B të Kampionatit Botëror 2026, Zvicra dhe Katari ndanë pikët pas barazimit 1-1, në një ndeshje që dhuroi emocione deri në sekondat e fundit.
Përfaqësuesja zvicerane e nisi takimin më mirë, duke marrë kontrollin e lojës dhe duke krijuar raste të mira shënimi që në minutat e para. Dan Ndoye dhe Ruben Vargas ishin vazhdimisht kërcënim për mbrojtjen e Katarit, ndërsa portieri Mahmoud Abunada u dallua me disa pritje vendimtare.
Epërsia e Zvicrës erdhi në minutën e 17-të. Pas një ndërhyrjeje të parregullt brenda zonës, arbitri fillimisht lejoi lojën të vazhdonte, por pas konsultimit me sistemin VAR akordoi penallti. Breel Embolo mori përsipër ekzekutimin dhe u tregua i saktë nga pika e bardhë, duke kaluar skuadrën e tij në avantazh 1-0.
Pas golit, zviceranët vazhduan të dominojnë dhe kërkuan golin e dytë. Granit Xhaka provoi me goditje nga distanca, ndërsa Michel Aebischer dhe Denis Zakaria patën mundësi të mira për të dyfishuar rezultatin, por pa arritur të mposhtnin portierin kundërshtar.
Në pjesën e dytë, Katari reagoi dhe gradualisht fitoi më shumë terren në fushë. Edhe pse Zvicra vazhdoi të krijonte raste të rrezikshme përmes Vargas dhe Embolo, skuadra aziatike u tregua e disiplinuar në mbrojtje dhe nuk hoqi dorë nga kërkimi i golit të barazimit.
Kur gjithçka dukej e mbyllur në favor të Zvicrës, Katari goditi në momentin vendimtar. Në minutën e 95-të, mbrojtësi Boualem Khoukhi u gjend më së miri në zonë dhe realizoi golin e barazimit 1-1, duke shkaktuar festë te katariotët dhe zhgënjim te zviceranët.
Me këtë rezultat, të dyja kombëtaret sigurojnë nga një pikë në Grupin B, ndërsa gara për kualifikim mbetet plotësisht e hapur.