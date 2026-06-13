Zvicra dhe Katari ndajnë pikët pas një fundi dramatik

Zvicra dhe Katari ndajnë pikët pas një fundi dramatik

Në një përballje të luftuar dhe me ritëm të lartë në kuadër të Grupit B të Kampionatit Botëror 2026, Zvicra dhe Katari ndanë pikët pas barazimit 1-1, në një ndeshje që dhuroi emocione deri në sekondat e fundit.

Përfaqësuesja zvicerane e nisi takimin më mirë, duke marrë kontrollin e lojës dhe duke krijuar raste të mira shënimi që në minutat e para. Dan Ndoye dhe Ruben Vargas ishin vazhdimisht kërcënim për mbrojtjen e Katarit, ndërsa portieri Mahmoud Abunada u dallua me disa pritje vendimtare.

Epërsia e Zvicrës erdhi në minutën e 17-të. Pas një ndërhyrjeje të parregullt brenda zonës, arbitri fillimisht lejoi lojën të vazhdonte, por pas konsultimit me sistemin VAR akordoi penallti. Breel Embolo mori përsipër ekzekutimin dhe u tregua i saktë nga pika e bardhë, duke kaluar skuadrën e tij në avantazh 1-0.

Pas golit, zviceranët vazhduan të dominojnë dhe kërkuan golin e dytë. Granit Xhaka provoi me goditje nga distanca, ndërsa Michel Aebischer dhe Denis Zakaria patën mundësi të mira për të dyfishuar rezultatin, por pa arritur të mposhtnin portierin kundërshtar.

Në pjesën e dytë, Katari reagoi dhe gradualisht fitoi më shumë terren në fushë. Edhe pse Zvicra vazhdoi të krijonte raste të rrezikshme përmes Vargas dhe Embolo, skuadra aziatike u tregua e disiplinuar në mbrojtje dhe nuk hoqi dorë nga kërkimi i golit të barazimit.

Kur gjithçka dukej e mbyllur në favor të Zvicrës, Katari goditi në momentin vendimtar. Në minutën e 95-të, mbrojtësi Boualem Khoukhi u gjend më së miri në zonë dhe realizoi golin e barazimit 1-1, duke shkaktuar festë te katariotët dhe zhgënjim te zviceranët.

Me këtë rezultat, të dyja kombëtaret sigurojnë nga një pikë në Grupin B, ndërsa gara për kualifikim mbetet plotësisht e hapur.

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