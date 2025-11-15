Zvicra bindëse, Suedia dorëzohet – helvetikët fitojnë dhe vulosin kualifikimin në Kampionatin Botëror
Zvicra ka regjistruar një fitore të thellë 4-1 ndaj Suedisë në xhiron e pestë të fazës kualifikuese për Kupën e Botës 2026, një rezultat që jo vetëm e konfirmon formën e shkëlqyer të ekipit të Murat Yakin, por edhe vulos matematikisht pjesëmarrjen e tyre në Botërorin e ardhshëm.
Helvetikët e nisën fuqishëm ndeshjen dhe kaluan në epërsi që në minutën e 12-të, kur Breel Embolo gjeti rrjetën pas asistimit të Dan Ndoye.
Suedia arriti të barazojë në minutën e 33-të me Benjamin Nygren, i cili shfrytëzoi një top të kthyer brenda zonës.
Pjesa e dytë ishte totalisht në kontroll të Zvicrës. Fillimisht, Granit Xhaka shënoi nga pika e bardhë në minutën e 60-të, pas një vendimi të konfirmuar nga VAR.
Dan Ndoye e çoi rezultatin në 3-1 në minutën e 75-të, duke mbyllur praktikisht ndeshjen.
Kur u mendua se gjithçka kishte marrë fund, Johan Manzambi realizoi golin e katërt në minutën e 90+4, pas një aksioni të bukur me Miro Muheim.
Grupi kryesohet nga Zvicra me 13 pikë. Sllovenia mbetet në kuotën e 3 pikëve, ndërsa Suedia mbyll renditjen me vetëm 1 pikë.