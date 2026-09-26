Zvicra bindëse në Shkup, Maqedonia e Veriut e nis me humbje Ligën e Kombeve

Zvicra bindëse në Shkup, Maqedonia e Veriut e nis me humbje Ligën e Kombeve

Ashtu siç edhe pritej, Zvicra rezultoi të jetë një kundërshtar shumë i fortë për Maqedoninë e Veriut, e cila sonte në Shkup u mposht me rezultatin 3:0, në ndeshjen e vlefshme për fazën e grupeve të Ligës së Kombeve, raporton SHENJA.

MARKETING

Shik.mk

Zvicra e kontrolloi ndeshjen që nga fillimi, duke diktuar ritmin dhe duke mos e vënë në diskutim fitoren në asnjë moment. Përfaqësuesja zvicerane shënoi tre gola, me Freuler dhe Amdounin, i cili realizoi dy herë.

Në ndeshjen e radhës, Maqedonia e Veriut do të përballet me Slloveninë, ndërsa Zvicra do të ketë përballë Skocinë. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Shqipëria e nis me triumf epokën Maran, fiton ndaj Bjellorusisë

Shqipëria e nis me triumf epokën Maran, fiton ndaj Bjellorusisë

Mbi 600 shkelje me trotinetë elektrikë gjatë gushtit, 18 mjete të konfiskuara

Mbi 600 shkelje me trotinetë elektrikë gjatë gushtit, 18 mjete të konfiskuara

13-vjeçari përfundon në spital pasi dyshohet se u sulmua nga prindi i një bashkëmoshatari

13-vjeçari përfundon në spital pasi dyshohet se u sulmua nga prindi i një bashkëmoshatari

Senatorët republikanë e demokratë i drejtohen Trumpit: Mos e fto Putinin në Miami

Senatorët republikanë e demokratë i drejtohen Trumpit: Mos e fto Putinin në Miami

262 gazetarë palestinezë të vrarë nga Izraeli që nga fillimi i luftës në Gaza

262 gazetarë palestinezë të vrarë nga Izraeli që nga fillimi i luftës në Gaza

Ushtria izraelite bastis kampusin universitar në Bregun Perëndimor të pushtuar

Ushtria izraelite bastis kampusin universitar në Bregun Perëndimor të pushtuar