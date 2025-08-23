Zvicër: Gjoba për shoferët që lëvizin prapa, kalimtarët dhe ata që filmojnë aksidente
Policia zvicerane raportoi se u vunë re disa situata të rrezikshme, duke përfshirë një motoçikletë që po kthehej brenda bllokimit të trafikut dhe po dilte nga autostrada në drejtim të kundërt.
Një makinë doli nga korsia e emergjencës duke u kthyer në daljen e Gossau. Një automjet tjetër kaloi përgjatë korsisë së emergjencës drejt vendit të aksidentit dhe do të raportohet për këtë, sipas njoftimit për shtyp.
Policia lëshoi pesë gjoba për shkelje të ndalimit të drejtimit të automjetit, shkruan SRF.
Hetimet pasuese zbuluan se disa dhjetëra shoferë gjithashtu anashkaluan pengesën dhe iu bashkuan pjesës së pasme të bllokimit të trafikut.
Përveç kësaj, dhjetëra njerëz po drejtonin makinat e tyre në korsinë e kundërt, duke filmuar ose fotografuar aksidentin me telefonat e tyre celularë në dorë. Policia raportoi disa prej tyre.
Gjithashtu, ishte e dukshme se shumë shoferë i lanë automjetet e tyre në bllokime trafiku, hynë në rrugë dhe lëvizën ose mbetën në korsinë e emergjencës.
Kjo sjellje mund të çonte në situata të rrezikshme me automjetet e emergjencës që po afroheshin, shkroi policia kantonale. Disa shoferë nuk ishin me automjetet e tyre kur autostrada u rihap. Kjo çoi në vonesa të panevojshme.
Përveç kësaj, një shofer kaloi makinën dhe dëmtoi pajisjet e sinjalizimit. Policia gjithashtu kapi disa pasagjerë të automjetit që nuk kishin vendosur rripat e sigurimit.
Por ka edhe lëvdata: korsia e emergjencës, e cila shtrihej deri në Wil në bllokimin e trafikut prej më shumë se 15 kilometrash, ishte shembullore, siç thuhet në komunikatë.
Në aksidentin rrugor të premten pasdite, rimorkioja e një kamioni u përmbys. Askush nuk u lëndua, por u shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale. Kombinimi i automjeteve bllokoi autostradën. Patrullat e dërguara në vendngjarje mbyllën autostradën dhe devijuan trafikun në pjesën tjetër të rrjetit rrugor.