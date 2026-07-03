Zvicër, dronë të paidentifikuar vërehen mbi një instalim ushtarak
Disa dronë të paidentifikuar u vunë re duke fluturuar në formacion mbi një instalim ushtarak zviceran, duke nxitur thirrje të reja për masa më të forta të mbrojtjes me dron, njoftuan mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
Benedikt Roos, shefi i Forcave të Armatosura të Zvicrës, konfirmoi incidentin gjatë një konference për njësitë rezervë ushtarake në kazermat në Bern fundjavën e kaluar, sipas Swissinfo.
“Operatori më thotë se ka pasur fluturime me dron në vendin e tyre. Dhe jo vetëm një dron, por disa dronë që fluturojnë në formacion,” tha Roos.
“Kjo nuk është më vetëm një shaka. Duhet pak njohuri për të qenë në gjendje të dërgosh formacione dronësh mbi infrastrukturën kritike,” shtoi ai.
Ushtria nuk pranoi të zbulonte vendndodhjen e incidentit për arsye sigurie, por tha se shikimi përfshinte një instalim ushtarak.
“Ushtria po zbulon gjithnjë e më shumë fluturime me dron në afërsi të trupave dhe infrastrukturës ushtarake,” tha ai.
Autoritetet zvicerane nuk kanë identifikuar se kush qëndron pas incidentit.
Raporti thotë se aktiviteti i dyshimtë i dronëve është rritur në të gjithë Evropën muajt e fundit, me drone të paidentifikuar të vërejtur pranë aeroporteve, termocentraleve bërthamore dhe bazave ushtarake. Ekspertët dyshojnë se disa incidente mund të lidhen me luftën hibride.
Ligjvënësit zviceranë nga i gjithë spektri politik e quajtën incidentin serioz dhe kërkuan veprime më të forta.
Andrea Gmur, një senatore e Partisë së Qendrës, tha se incidenti duhet marrë “shumë seriozisht”, duke e përshkruar atë si një veprim të koordinuar të ngjashëm me rastet që janë parë në vende të tjera.
Franziska Roth, një senatore socialdemokrate, gjithashtu bëri thirrje për investime në aftësitë e mbrojtjes së dronëve, duke thënë se fondet duhet të drejtohen “aty ku kërcënimi është më i madh”.
Roth tha se Zvicra duhet të rishikojë se si mbron infrastrukturën kritike, duke paralajmëruar se masat tradicionale të sigurisë nuk janë më të mjaftueshme.
“Ne mendonim se po të kishim disa roje, askush nuk mund të hynte brenda. Por sot, situata është krejtësisht ndryshe,” tha ajo.
Ushtria tha se pamjet e dronit tani po regjistrohen sistematikisht, ndërsa autoritetet po konsiderojnë krijimin e një zone ndalim-fluturimi mbi objektin e prekur.