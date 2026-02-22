Zv/kryeministri Fetai për fyerjet ndaj shqiptarëve në ndeshjen Vardar-Bashkimi: Sjellje të parpanueshme!

Zv/kryeministri Fetai për fyerjet ndaj shqiptarëve në ndeshjen Vardar-Bashkimi: Sjellje të parpanueshme!

Zëvendëskryeministri për qeverisje të mirë, Arben Fetai, duke komentuar ngjarjet e djeshme në ndeshjen Vardar-Bashkimi, ku shqiptarët u fyen gjatë tërë ndeshjes, ka deklaruar se, koret fyese dhe gjuha e urrejtjes janë absolutisht të papranueshme
“Ngjarjet në ndeshjen Vardar – Bashkimi dëshmuan edhe një herë se sporti në vendin tonë vazhdon të përballet me sjellje që nuk kanë asgjë të përbashkët me frymën e sportit, fair play-in dhe respektin e ndërsjellë.
Koret fyese dhe gjuha e urrejtjes janë absolutisht të papranueshme. Dënoj ashpër shfaqjet e tilla dhe refuzoj çdo përpjekje për t’i minimizuar apo justifikuar ato.
Presim nga Federata e Futbollit dhe organet kompetente të reagojnë me profesionalizëm dhe vendosmëri, deri te sanksionet e nevojshme ndaj përgjegjësve individualë dhe klubit të tyre, që situata të tilla të mos përsëriten më kurrë.
Njëkohësisht, shpreh respektin tim për futbollistët dhe stafin e Bashkimit për profesionalizmin, qetësinë dhe maturinë e treguar. Kjo qasje meriton admirim dhe është shembull se si duhet të sillet sporti ynë”, ka shkruar Fetai.

MARKETING

Të ngjajshme

Komuna Arnavutkoy e Stambollit organizon program iftari në Maqedoninë e Veriut

Komuna Arnavutkoy e Stambollit organizon program iftari në Maqedoninë e Veriut

Hamza pas takimit me Kurtin për çështjen e Presidentit – kërkon kandidatura me mbështetje të gjerë

Hamza pas takimit me Kurtin për çështjen e Presidentit – kërkon kandidatura me mbështetje të gjerë

Siria kërkon dorëzimin e Bashar al-Assadit dhe bashkëpunëtorëve të tij

Siria kërkon dorëzimin e Bashar al-Assadit dhe bashkëpunëtorëve të tij

Gruaja nga Struga ndërroi jetë pasi u godit nga një automjet

Gruaja nga Struga ndërroi jetë pasi u godit nga një automjet

Vritet bosi i Kartelit Jalisco Nueva Generación, bandat djegin qyteti turistik në Meksikë

Vritet bosi i Kartelit Jalisco Nueva Generación, bandat djegin qyteti turistik në Meksikë

Faton Ahmeti: Asnjë reagim për thirjet raciste ndaj shqiptarëve, a do të kaloj edhe kjo në heshtje?!

Faton Ahmeti: Asnjë reagim për thirjet raciste ndaj shqiptarëve, a do të kaloj edhe kjo në heshtje?!