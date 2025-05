Zv/drejtori i Doganës Garib Kaba: Regjimi hibrid filloi me përndjekje, kanë arrestuar djemtë e mi!

Zv/drejtori i Doganës Garib Kaba në rrjetin social facebook ka denoncuar se policia ka arrestuar djemt e tij. Kaba shkruan se kjo është bërë për shkak, siç thotë ai, “gjoja kërcënimit ndaj ish deputetit Salim Sulejmani”.

Ja dhe postimi i tij i plotë:

Regjimi hibrid i(Svlenit) filloi me përndjekje sepse jetojnë me halucinacione !

Sonte sapo u informova se policia ka arrestuar djalin tim, Landin, dhe djalin tjetër Bardhokun mbi bazën e një shpifjeje për gjoja kërcënim ndaj ish-deputetit dhe “ambasadorit të ardhshëm”Salim Sulejmanit.

Asnjëherë nuk e kam menduar se me shpifje dhe shantazhe do të përpiqen të ushtrojnë presione të tilla.

Shpresoj që kjo të jetë një gabim dhe e vërteta të dalë në sipërfaqe.

Shpifja dhe kërcënimi nuk janë pjesë e kulturës së familjes sime, por as e kulturës së shqiptarëve të vërtetë.

Kam duruar shumë vite dhe asnjë regjim nuk më ka thyer!

Hoxha i “ngujuar”nga Malet e Sharrit është mirë të thirret në ndërgjegjen e vet dhe ta vazhdon misionin e tij por jo me keto lojra të pista.

