Zuckerberg zbulon planet e Metës për inteligjencën artificiale
Meta po përshpejton investimet në inteligjencën artificiale, me synimin për të sjellë atë që e quan “superinteligjencë personale” për miliarda njerëz në mbarë botën.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Mark Zuckerberg, ka bërë të ditur se më shumë se 10 milionë njerëz në SHBA dhe Kanada kanë aktivizuar agjentët personalë të inteligjencës artificiale Muse, vetëm një muaj e gjysmë pas lansimit të tyre.
Gjatë prezantimit të rezultateve tremujore të kompanisë, Zuckerberg tha se muajt e fundit kanë shënuar disa zhvillime të rëndësishme në këtë drejtim, përfshirë lansimin e agjentit personal Muse dhe modelit të ri të inteligjencës artificiale, Muse Wonder.
Sipas tij, familja e aplikacioneve të Metës, ku përfshihen Facebook, Instagram, WhatsApp dhe Threads, përdoret nga 3.64 miliardë njerëz çdo ditë. Ai theksoi se Facebook dhe Instagram po regjistrojnë nivele rekord të angazhimit të përdoruesve, të nxitura kryesisht nga rritja e shikimit të videove.
Zuckerberg bëri të ditur gjithashtu se Threads ka tejkaluar rrjetin social X për nga numri i përdoruesve aktivë mujorë, ndërsa WhatsApp po regjistron nivele rekord të mesazheve dhe po shndërrohet në një platformë gjithnjë e më të rëndësishme për përdorimin e agjentëve të inteligjencës artificiale.
Sa i përket Muse, drejtori ekzekutiv tha se rreth 25 për qind e personave që e kanë konfiguruar agjentin e tyre personal e përdorin atë çdo ditë. Sipas tij, ky rezultat është më shumë se dyfishi i nivelit fillestar të angazhimit që kishte Threads, si dhe i disa aplikacioneve të tjera të inteligjencës artificiale.
Përveç blerjeve, përdoruesit po e lidhin Muse edhe me shërbime të tjera personale, përfshirë postën elektronike dhe kalendarët, për të organizuar detyrat dhe për të rritur produktivitetin.
Meta synon që shumica e përdoruesve të kenë qasje falas në këtë teknologji, ndërsa të ardhurat planifikon t’i sigurojë përmes komisioneve nga transaksionet e realizuara me ndihmën e agjentëve. Kompania do të ofrojë gjithashtu abonime me pagesë për personat që kërkojnë modelet më të avancuara, si dhe për bizneset që dëshirojnë t’i përdorin këto mjete në aktivitetet e tyre.
Një tjetër drejtim i rëndësishëm është integrimi i inteligjencës artificiale në syzet inteligjente të Metës. Zuckerberg tha se Muse do të integrohet në këto pajisje duke filluar nga muaji i ardhshëm, me synimin që përdoruesit të kenë një asistent personal gjatë gjithë ditës, përtej funksioneve ekzistuese si dëgjimi i muzikës, telefonatat dhe fotografimi.
Kompania po investon gjithashtu në rritjen e kapaciteteve kompjuterike për t’i shërbyer më shumë se një miliard përdoruesve në vitet e ardhshme. Zuckerberg pranoi se funksionimi i Muse kërkon aktualisht shumë burime kompjuterike, por parashikoi se efikasiteti i këtyre kostove mund të përmirësohet më shumë se dhjetëfish gjatë vitit të ardhshëm.
Ai bëri të ditur se Meta synon të ulë humbjet operative të divizionit Reality Labs, i cili merret me realitetin virtual dhe teknologjitë e avancuara, në rreth 15 miliardë dollarë vitin e ardhshëm, duke synuar përmirësimin e mëtejshëm të rezultateve financiare.
Zuckerberg theksoi se kompania do të vazhdojë të zhvillojë modele më të fuqishme të inteligjencës artificiale, por edhe versione më të vogla e më efikase, të përshtatura për përdorim të përditshëm. Sipas tij, qëllimi përfundimtar është që secili person të ketë një agjent personal që kupton synimet e tij dhe e ndihmon të kursejë kohë e para, të krijojë gjëra të reja dhe të përmirësojë jetën e përditshme.