Zona 3 zgjedhore: Prof. Dr. Sulejman Baki së bashku me përfaqësuesit e PDT-së vizituan fshatin Sellcë të Shtipit

Bartësi i njësisë zgjedhore 3 nga Fronti Europian, Prof. Dr. Sulejman Baki, bashkë me shefin e shtabit të PDT në Shtip, Deniz Ali, sot kanë vazhduar takimet me qytetarët në komunën e Shtipit – ku pas takimit me banorët e fshatit Shashavarli, u realizua vizitë edhe në fshatin Sellcë të Shtipit. Së bashku me banorët e kësaj ane, u bisedua mbi problemet me të cilat ballafaqohen tash e sa vite banorët e fshatit Sellcë të Shtipit.

Motoja kryesore e Bakit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të 24 prill dhe 8 majit është: “Të gjithë bashkë do të arrijmë fitoren më 24 prill dhe 8 maj.”



