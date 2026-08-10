Zjarri në masivin pyjor të Krujës, rinis ndërhyrja nga toka dhe ajri

Zjarri në masivin pyjor të Krujës, rinis ndërhyrja nga toka dhe ajri

Mëngjesin e sotëm ka nisur operacioni për shuarjen e zjarrit në zonën e Krastës, ku flakët shpërthyen ditën e djeshme në një zonë me pyje me pisha.

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Gjatë natës, për shuarjen e zjarrit kanë punuar zjarrfikësit e Krujës, ndërsa sot operacionit i është shtuar edhe ndërhyrja nga ajri, shkruan abcnewsal.

Në operacion janë angazhuar gjithashtu edhe forcat e ushtrisë, ndërsa ekipet në terren po punojnë për lokalizimin e plotë të vatrës së zjarrit.

Autoritetet po vijojnë monitorimin e situatës, me qëllim parandalimin e përhapjes së mëtejshme të flakëve.

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