Zjarri në Mariovë është aktivizuar sërish, linja e flakëve është shtrirë në 20 kilometra
Zjarri në pjesën e Prilepit të Mariovës, i cili mbrëmë përfshiu pjesë të fshatit Çanishte, u riaktivizua sot rreth mesditës për shkak të erërave të forta.
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, Stojançe Angellov, deklaroi se linja e zjarrit aktualisht shtrihet për rreth 20 kilometra, nga rrjedha e lumit Crnarekë deri në majën Margaro.
Në terren janë gjithashtu zjarrfikësit e Prilepit, ekipet e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të përbëra nga vullnetarë nga Manastiri dhe vullnetarë nga Koçani dhe Vinica.
Detyra kryesore gjatë natës, sipas Angellovit, do të jetë mbrojtja e fshatit Krushevicë, i cili ndodhet disa kilometra nga zjarri.
Ai theksoi se shuarja e zjarrit vështirësohet nga bari i gjatë i thatë dhe era, e cila fryn vazhdimisht. Në ndërhyrje u përfshinë edhe “er traktorët” e DMSH-së, të cilët arritën të presin një pjesë të linjës së zjarrit dhe të zvogëlojnë ndjeshëm zonën që kërcënon manastirin dhe fshatin aty pranë.
Angellov vlerësoi se zjarri në Mariovë është aktualisht zjarri më i madh aktiv në vend.
Ai informoi se zjarri në zonën e Nagoriçanit të Vjetër është vënë nën kontroll, ndërsa në fshatin Slep kanë mbetur vetëm mbetjet e zjarrit.
Lidhur me pasojat e zjarrit në Çanishte, Angellov sqaroi se shtëpitë që u dogjën mbrëmë ishin braktisur prej kohësh.
“Asnjë shtëpi në të cilën njerëzit jetojnë aktivisht nuk është djegur”, theksoi Angellov, duke shtuar se dhjetëra banorë të fshatit janë kthyer në shtëpitë e tyre.
Megjithatë, siç theksoi ai, ekziston mundësia që të jetë djegur edhe një shtëpi që pronarët e kanë përdorur si shtëpi pushimi ose për qëndrim të përkohshëm.