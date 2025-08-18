Zjarri në “Jasen”, mbyllet rruga rajonale Makedonski Brod – Shkup

Zjarri në “Jasen”, mbyllet rruga rajonale Makedonski Brod – Shkup

Për shkak të një zjarri në Parkun Kombëtar “Jasen, rruga rajonale R1106 Makedonski Brod – Shkup është e mbyllur për qarkullim për të gjitha llojet e automjeteve, njoftojnë nga LAMM.

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.

“Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur. Nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare gjatë hyrjes ose daljes nga vendi”, thonë nga LAMM.

Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat e vendit ku mund të ketë rrëshqitje të dheut.

MARKETING

Të ngjajshme

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata

“Nuk ka kthim pas për Krimenë, Ukraina nuk hyn në NATO”, Trump presion Zelenskyt: Lufta mund të përfundojë nëse…

“Nuk ka kthim pas për Krimenë, Ukraina nuk hyn në NATO”, Trump presion Zelenskyt: Lufta mund të përfundojë nëse…

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

“Paqja mund të mos vijë”, sekretari amerikan i Shtetit i rikthehet tezës së sanksioneve ndaj Moskës

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

DPHM: Nesër pritet të mbajë mot jostabil, me shi dhe breshër

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar

Do shpërblehen policët që shpëtuan një grua në lumin Vardar