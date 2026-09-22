Zjarri në depon e ngjyrave në “Zhelezara” shuhet plotësisht, nuk ka të lënduar

Zjarri në depon e ngjyrave në “Zhelezara” shuhet plotësisht, nuk ka të lënduar

Zjarri që shpërtheu sot pasdite në zonën e ish-kompleksit industrial “Zhelezara” në Shkup është shuar plotësisht, njoftojnë shërbimet kompetente.

Zjarri ka shpërthyer rreth orës 17:00 në një depo për ngjyra dhe llaçe, e cila ndodhet në bulevardin “Aleksandar Makedonski”. Për shkak të materialeve që ndodheshin në depo, mbi zonën e përfshirë nga zjarri është krijuar një re e dendur tymi të zi, e cila ishte e dukshme nga disa pjesë të qytetit.

Sipas informacioneve nga Qendra për Menaxhimin e Krizave (QMK), në shuarjen e zjarrit kanë marrë pjesë ekipet e Brigadës së Zjarrfikësve me gjashtë automjete zjarrfikëse dhe 20 zjarrfikës.

Zjarri fillimisht është lokalizuar dhe më pas është shuar plotësisht. Deri më tani, nuk raportohet për persona të lënduar.

Shkaqet e shpërthimit të zjarrit ende nuk dihen. Vendi do të inspektohet nga shërbimet kompetente, ndërsa pas përfundimit të kontrollit priten më shumë informacione lidhur me rrethanat dhe shkaqet e incidentit.

MARKETING

Të ngjajshme

BOTA NË FOKUS | Hapen shkollat në Gaza- por, a ka nxënës?

BOTA NË FOKUS | Hapen shkollat në Gaza- por, a ka nxënës?

Trump konfirmon takim 3 orësh mes delegacionit amerikan dhe iranian: Ishte një bisedë shumë e mirë

Trump konfirmon takim 3 orësh mes delegacionit amerikan dhe iranian: Ishte një bisedë shumë e mirë

Mickoski takohet me Janšën në Nju Jork: Në fokus integrimi evropian dhe bashkëpunimi mes dy vendeve

Mickoski takohet me Janšën në Nju Jork: Në fokus integrimi evropian dhe bashkëpunimi mes dy vendeve

Nata e shtatë e protestës, mijëra qytetarë sërish në shesh kundër vendimit të Speciales

Nata e shtatë e protestës, mijëra qytetarë sërish në shesh kundër vendimit të Speciales

Peskov: Moska kërkon paqe të përhershme në Ukrainë, jo armëpushim të përkohshëm

Peskov: Moska kërkon paqe të përhershme në Ukrainë, jo armëpushim të përkohshëm

Një avion amerikan F-16 rrëzohet në bazën ajrore Spangdahlem në Gjermani

Një avion amerikan F-16 rrëzohet në bazën ajrore Spangdahlem në Gjermani