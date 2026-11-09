Zjarri në Bit Pazar përfshiu disa shtëpi, ka dëme materiale

Zjarri në Bit Pazar përfshiu disa shtëpi, ka dëme materiale

Zjarri që shpërtheu sot pasdite në shtëpitë pranë Bit Pazarit në Shkup është vënë nën kontroll, ndërsa incidenti shkaktoi dëme materiale, tha në një deklaratë për AIM, Zvonko Tomeski, komandant i Njësisë së Zjarrfikësve – Shkup.

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Shik.mk

“Po flasim për shtëpi individuale. Çatia e një shtëpie dykatëshe u vu në flakë, nga e cila, për shkak të afërsisë së ndërtesave, janë prekur pjesë të dy shtëpive të tjera. Zjarri pas tregut është vënë plotësisht nën kontroll, tani po punohet për ta shuar atë. Ndërhynë nëntë automjete, me 22 zjarrfikës”, tha Tomeski.

Ai shtoi se shkalla e dëmit ende nuk është përcaktuar.

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