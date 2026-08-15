Zjarri djeg 1.600 hektarë në Francën jugperëndimore
Një zjarr i madh që përfshiu rajonin Landes në jugperëndim të Francës ka djegur rreth 1.600 hektarë tokë dhe ka detyruar evakuimin e 650 personave, transmeton Anadolu.
Sipas BFMTV-së, prefekti i departamentit Landes, Gilles Clavreul, tha se zona e prekur nga zjarri është zgjeruar gjatë natës, ndërsa dy sektorë të tjerë mund të evakuohen nëse flakët kapërcejnë vijat e kontrollit.
Drejtues i Shërbimit Departamental të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit të Landes, Arnaud Fabre, tha se zjarri po “zhvillohej në mënyrë mjaft të favorshme” përpara se të intensifikohej sërish rreth orës 04:30 me kohën lokale, në një zonë ku ekipet e emergjencës e kanë të vështirë të ndërhyjnë.
Autoritetet thanë se ky sektor do të jetë fokusi kryesor i operacioneve për shuarjen e zjarrit gjatë ditës.
Clavreul tha se autoritetet kanë kërkuar riangazhimin e një helikopteri australian Chinook, të dhënë në huazim, si dhe të avionëve zjarrfikës Canadair dhe mjeteve të tjera ajrore.
Helikopteri me dy rotorë CH-47D Chinook mund të lëshojë 11.300 litra ujë në një hedhje të vetme, pothuajse dyfishin e kapacitetit të një Canadair dhe mund të operojë si gjatë ditës, ashtu edhe gjatë natës. Ai mund ta rimbushë rezervuarin për rreth 90 sekonda duke marrë ujë nga një burim aty pranë.
Prefekti shprehu shpresën se temperaturat pak më të ulëta dhe reshjet e mundshme të shiut të shtunën në mbrëmje do t’i ndihmojnë zjarrfikësit ta vënë zjarrin nën kontroll, por theksoi se autoritetet mbeten të kujdesshme lidhur me parashikimet e motit.
Ndërkohë, shërbimi meteorologjik i Francës, Meteo-France, vendosi 64 departamente nën alarm portokalli për valë të të nxehtit.
Megjithëse vala e të nxehtit po zbutet gradualisht në Francën perëndimore, temperaturat pritet të mbeten ndërmjet 30 dhe 34 gradë Celsius në disa zona. Temperaturat e larta dhe thatësira e vazhdueshme kanë rritur ndjeshëm rrezikun e zjarreve në të gjithë vendin.