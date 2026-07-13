Zjarri afër Stacionit të autobusëve në Veles përfshiu gjashtë automjete, intervenuan zjarrfikësit
Ndërhyrja e shpejtë e Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve (NJTZ) Veles parandaloi dëme të mëdha materiale pas shpërthimit të një zjarri në parkingun pranë Stacionit të Autobusëve në Veles këtë pasdite.
Njoftimi në NJTZ Veles u mor në orën 13:45 për një automjet pasagjerësh që po digjej. Me të mbërritur në vendngjarje, zjarrfikësit përcaktuan se bari i thatë po digjej midis rrugës dhe parkingut, me ç’rast zjarri përfshiu dhe dëmtoi të paktën gjashtë automjete të parkuara.
“Një automjet zjarrfikës dhe tre zjarrfikës iu përgjigjën ndërhyrjes. Me veprimin e tyre të shpejtë, ata arritën ta lokalizojnë zjarrin dhe ta parandalojnë përhapjen e tij në automjete të tjera”.
“NJTZ Veles edhe një herë u bëri thirrje qytetarëve që të mos ndizin zjarre në hapësira të hapura, veçanërisht në kushte të temperaturave të larta dhe materialit të thatë bimor”.
“Zjarrfikësit e Velesit gjithashtu i paralajmëruan fermerët nga komunat Veles, Çashkë dhe Gradsko në faqen e tyre në Facebook që të mos djegin kashtë, ndërsa qytetarët të mos djegin bar të thatë, duke theksuar se veprime të tilla kanë shkaktuar disa zjarre në të kaluarën me pasoja për mjedisin dhe ndërtesat”, thonë nga NJTZ.
Zjarri i fundit i madh në rajonin e Velesit u regjistrua më 30 qershor, kur zjarri që filloi mbi Veles, pranë Kryqëzimit të Shtipit dhe Deponisë Komunale të Qytetit, u përhap në disa lokalitete, duke përfshirë “Trite Dola”, “Sabotna Voda” dhe “Sarier”, duke iu afruar fshatit Mamuçevo.
Në atë zjarr, u dogjën disa hektarë bar të thatë, vreshta dhe bimësi të ulët, si dhe u prekën shtëpi pushimi, panele diellore dhe ndërtesa të tjera.