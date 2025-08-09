Zjarret shpërthejnë në të gjithë Evropën Jugore mes temperaturave rekord
Zjarrfikësit po luftojnë me zjarret në të gjithë Evropën Jugore, ndërsa nxehtësia ekstreme ka përfshirë rajonin me temperatura rekord.
Në Francë, rreth 1,400 zjarrfikës u vendosën të shtunën në rajonin jugor të Aude të Francës për të parandaluar rindezjen e zjarrit më të madh të vendit në dekada, pasi të gjithë banorët u lejuan të ktheheshin në shtëpitë e tyre.
“Të gjitha rrugët janë rihapur, por autoritetet lëshuan një ndalim të rreptë për hyrjen në pyll”, tha Pouget në një konferencë shtypi.
“Lufta po vazhdon, zjarrfikësit ende po punojnë”, shtoi ai.
Zjarri la një person të vdekur dhe 25 të plagosur, përfshirë 19 zjarrfikës.
Temperaturat e larta në ditët në vijim pritet të ndërlikojnë përpjekjet e zjarrfikësve, shkruan euronews.
“Zjarri nuk do të shuhet për disa javë”, tha Kolonel Christophe Magny, drejtor i departamentit të zjarrfikësve të Aude, duke treguar disa “pika të nxehta” që po monitorohen nga afër.
Agjencia kombëtare e motit e Francës Meteo France e vendosi gjysmën jugore të Francës nën alarm “vigjilencë të lartë” për valën e të nxehtit, me temperatura që priten në rajonin e Aude deri në 39 gradë Celsius të shtunën.
Zjarret vazhdojnë në Spanjë dhe Greqi
Zjarrfikësit vazhduan gjithashtu të luftonin një zjarr të egër aktiv në provincën Avila, në Spanjën qendrore-perëndimore.
Zjarri filloi të premten pasdite, me Njësinë Spanjolle të Emergjencave Ushtarake (UME) që punoi gjatë gjithë natës në përpjekje për ta vënë nën kontroll dhe për ta parandaluar atë të afrohet me rrugët dhe linjat e trenave.
Me temperaturat që arrijnë afër 39 gradë Celsiu në disa pjesë të Spanjës dhe Portugalisë, rreziku i zjarrit është jashtëzakonisht i lartë.
Periudha aktuale e temperaturave ekstreme pritet të vazhdojë të paktën deri të mërkurën e ardhshme, sipas shërbimit kombëtar të motit të Spanjës AEMET.
Në Greqi, një zjarr i madh që shpërtheu të premten pasdite në Keratea, rreth 40 kilometra në juglindje të Athinës, vazhdoi të përhapej në të gjithë Atikën lindore dhe jugore gjatë gjithë natës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në shtëpi dhe duke marrë një jetë.
Autoritetet lëshuan urdhra evakuimi ndërsa flakët iu afruan zonave të banuara dhe zjarrfikësit luftuan me erëra të forta.
Të paktën 260 zjarrfikës, të mbështetur nga 77 automjete, po punonin për të kontrolluar flakët, me shumë vullnetarë dhe civilë që ndihmonin në zonat e prekura.
Zjarri në Turqi nën kontroll
Zjarret në rrethet qendrore të Çanakalasë dhe zonën e Bajramikut në Turqinë perëndimore janë vënë kryesisht nën kontroll, sipas Ministrit të Bujqësisë dhe Pylltarisë Ibrahim Yumakli.
Yumakli deklaroi se ekipet e zjarrfikësve punuan gjatë gjithë natës për të ndaluar përparimin e flakëve.
Ai konfirmoi se përhapja e zjarreve ishte ndalur.
Zjarri, i cili shpërtheu të premten pranë fshatit Yigitler dhe u përhap në një zonë pyjore për shkak të erërave të forta, kishte shkaktuar evakuime paraprake në fshatrat Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli dhe Pitirelli.
Një total prej 654 banorësh u zhvendosën në zona të sigurta.
Autoritetet raportuan se katër të dyshuar janë arrestuar si pjesë e hetimeve të vazhdueshme për shkakun e zjarreve.
Një normalitet i ri
Evropa Jugore ka parë disa zjarre të mëdha këtë verë.
Shkencëtarët paralajmërojnë se ndryshimi i klimës po përkeqëson frekuencën dhe intensitetin e nxehtësisë dhe thatësirës, duke e bërë rajonin më të prekshëm ndaj zjarreve në pyje.
Këtë javë, Organizata Botërore Meteorologjike e OKB-së (OBM) publikoi një raport që detajon ndikimin e nxehtësisë ekstreme në të gjithë botën.
Raporti tregoi se temperaturat ekstreme shkaktuan afërsisht 489,000 vdekje të lidhura me nxehtësinë çdo vit midis viteve 2000 dhe 2019, me 36% që ndodhën në Evropë.
Në këtë korrik rekord, Turqia regjistroi një maksimum të ri kombëtar prej 50.5 gradë Celsius.
Suedia dhe Finlanda gjithashtu përjetuan periudha jashtëzakonisht të gjata të temperaturave mbi 30 gradë Celsius.
OBM paralajmëron se vendet duhet të veprojnë më shpejt për t’u përshtatur me ndryshimet klimatike dhe për të kufizuar ngrohjen globale, në përputhje me Marrëveshjen e Parisit të vitit 2015.
“Nxehtësia ekstreme nganjëherë quhet vrasësi i heshtur, por me shkencën, të dhënat dhe teknologjitë e sotme, heshtja nuk është më një justifikim. Çdo vdekje nga nxehtësia ekstreme është e parandalueshme”, tha Zëvendëssekretarja e Përgjithshme e OBM-së, Ko Barrett.
Organizata vlerëson se përshkallëzimi i sistemeve të paralajmërimit për shëndetin nga nxehtësia vetëm në 57 vende mund të shpëtojë gati 100,000 jetë çdo vit.
“Kjo nuk është vetëm një çështje klimatike, është një emergjencë e shëndetit publik”, tha Joy Shumake-Guillemot, drejtuese e Programit të Përbashkët të OBSH-së për Klimën dhe Shëndetin dhe bashkëdrejtuese e Rrjetit Global të Informacionit për Shëndetin nga Nxehtësia (GHHIN). /Telegrafi/