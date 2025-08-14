Zjarret shkatërrojnë veriperëndimin e Spanjës teksa vala e të nxehtit përfshin Evropën Jugore
Spanja po përballet me disa nga zjarret më të mëdha të viteve të fundit, me vatra në qytetet Zamora, Leon dhe Ourense që kanë mbingarkuar burimet e shuarjes së zjarreve dhe kanë detyruar evakuimin e mbi 9.500 personave nga mbi 50 bashki në këto zona, raporton Anadolu.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, shtatë nga dhjetë zjarret më të mëdha aktive në vend janë të përqendruara në këtë trekëndësh veriperëndimor, të nxitura nga temperaturat e larta ekstreme, erërat e forta dhe stuhitë e rrufesë së thatë.
Dy persona kanë humbur jetën, një në Madrid dhe një tjetër në Leon, ndërsa shtatë të tjerë janë plagosur, katër prej të cilëve rëndë.
Ministri spanjoll i Punëve të Brendshme, Fernando Grande-Marlaska, tha se 1.500 persona janë angazhuar në terren, përfshirë ekipe rajonale, Njësinë Ushtarake të Emergjencave dhe forcat kombëtare të shuarjes së zjarreve.
Ai konfirmoi se BE-ja do të dërgojë dy avionë të tipit Canadair, secili me kapacitet për të mbajtur 5.500 litra ujë, për të ndihmuar operacionet e shuarjes së zjarreve.
Kriza e zjarreve është përkeqësuar nga një valë e rëndë e të nxehtit që ka prekur pjesën më të madhe të Evropës Jugore.