Zjarret në Uashington vazhdojnë për të tretën ditë radhazi, digjen 700 ndërtesa dhe evakuohen mbi 65,000 persona
Dhjetëra mijëra hektarë tokë janë djegur nga zjarret që kanë dalë jashtë kontrollit për të tretën ditë në Uashington. Zjarri raportohet se ka shkatërruar të paktën 700 ndërtesa dhe ka sjellë evakuimin e më shumë se 65,000 personave.
Aktualisht në zonë, zjarri po përhapet në tre fronte. Zjarret në zonën e Spokane kanë djegur më shumë se 32,000 hektarë që kur shpërthyen të shtunën në periferi veriore të qytetit, i cili ka 230,000 banorë dhe ndodhet në perëndim të kodrave të Maleve Shkëmbore pranë kufirit me Idahon.
Më shumë se 29,200 zjarrfikës po luftojnë me zjarret në të gjithë vendin, kryesisht në Oregon, shtetin e Uashingtonit dhe Idaho, sipas Qendrës Kombëtare Ndëragjenciale të Zjarrfikësve në Boise.
Agjencia njoftoi të dielën se më shumë se 100 zjarre të reja të mëdha kanë shpërthyer këtë sezon të zjarreve në 15 shtete, shumica e tyre në veriperëndim të Shteteve të Bashkuara.