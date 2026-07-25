Zjarret jashtë kontrollit, evakuohen shtatë komuna në Francën jugperëndimore
Zjarret masive që kanë përfshirë rajonin Gironde në Francën jugperëndimore vijojnë të përhapen me shpejtësi, duke detyruar autoritetet të urdhërojnë evakuimin paraprak të banorëve në shtatë komuna pranë zonës metropolitane të Bordeaux.
Sipas prefekturës, urdhri i evakuimit prek komunat Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle dhe Saint-Aubin-de-Médoc, si dhe pjesërisht komunat Mérignac dhe Eysines.
Flakët, të cilat kanë shpërthyer që nga e mërkura, kanë djegur rreth 190 mijë hektarë tokë dhe kanë shkatërruar afro 100 ndërtesa gjatë tre ditëve të fundit, duke shkaktuar një situatë kritike në rajon.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka kërkuar që ushtria të ofrojë “ndihmë maksimale” për shërbimet e Mbrojtjes Civile, ndërsa autoritetet po përballen me fronte zjarri që i kanë cilësuar si me “përmasa të papara”.
Forcat zjarrfikëse dhe ekipet e emergjencës vijojnë operacionet për vënien nën kontroll të flakëve, ndërsa banorëve u është bërë thirrje të ndjekin udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin zonat e rrezikuara.
🔴🔥🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Aux terribles incendies en Gironde et dans les Landes s’ajoute le drame animalier.
De nombreux animaux ont déjà péri dans les flammes. D’autres, comme le montrent ces vidéos, sont contraints de fuir leur habitat naturel. pic.twitter.com/BjeCSE6fne
— Bastion (@BastionMediaFR) July 24, 2026