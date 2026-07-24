Zjarret dalin jashtë kontrollit pranë Madridit, mbi 65 mijë persona evakuohen në Spanjë dhe Francë

Zjarret dalin jashtë kontrollit pranë Madridit, mbi 65 mijë persona evakuohen në Spanjë dhe Francë

Zjarret masive që po përfshijnë Spanjën dhe Francën kanë detyruar evakuimin e mbi 65 mijë personave, ndërsa autoritetet spanjolle pranojnë se vatra më e madhe pranë Madridit është bërë e pamundur të kontrollohet.

MARKETING

Description of image

Shefi i menaxhimit të emergjencave në qeverinë rajonale të Madridit, Carlos Novillo, ka thënë se zjarri është “në kulmin e tij” dhe se shuarja e tij aktualisht është “përtej kapaciteteve” të ekipeve të zjarrfikësve.

Sipas tij, flakët po përhapen drejt komunave Robledo de Chavela dhe Fresnedillas de la Oliva, që ndodhen disa dhjetëra kilometra në perëndim të Madridit. Banorët e këtyre zonave janë urdhëruar të largohen menjëherë.

“Nuk është e mundur të luftohet zjarri në atë zonë, ndaj po ndërmerren masa mbrojtëse”, deklaroi Novillo.

Sipas autoriteteve, rreth 25 mijë persona janë evakuuar në Spanjë, ndërsa mbi 20 mijë të tjerë janë urdhëruar të qëndrojnë të izoluar në shtëpitë e tyre për shkak të rrezikut nga flakët dhe tymi.

Ndërkohë, në jugperëndim të Francës, më shumë se 44 mijë persona janë evakuuar gjatë dy ditëve të fundit për shkak të një zjarri të madh në rajonin Gironde.

MARKETING

Të ngjajshme

Turqia dënon vrasjen e katër palestinezëve, fajëson Izraelin për “politikën e gjenocidit”

Turqia dënon vrasjen e katër palestinezëve, fajëson Izraelin për “politikën e gjenocidit”

Trump kërcënon BE-në me luftë tregtare: “Do të paguani një çmim shumë të madh”

Trump kërcënon BE-në me luftë tregtare: “Do të paguani një çmim shumë të madh”

Klekovski në takim me përfaqësues të mjekëve amë dhe të “Terminit Tim”: Së bashku për termine më të shpejta dhe më efikase

Klekovski në takim me përfaqësues të mjekëve amë dhe të “Terminit Tim”: Së bashku për termine më të shpejta dhe më efikase

Ferati priti në takim ambasadorin e Republikës së Kosovës, Florian Qehaja

Ferati priti në takim ambasadorin e Republikës së Kosovës, Florian Qehaja

VLEN: Pranë qytetarëve të Gostivarit, vazhdojmë mbështetjen me shpërndarjen e ujit të pijshëm

VLEN: Pranë qytetarëve të Gostivarit, vazhdojmë mbështetjen me shpërndarjen e ujit të pijshëm

Kremlini: SHBA-ja dështoi të bindë Ukrainën për propozimin e paqes

Kremlini: SHBA-ja dështoi të bindë Ukrainën për propozimin e paqes