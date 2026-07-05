Zjarre të mëdha në Evropën Jugore, Franca, Spanja dhe Portugalia përfshihen nga flakët, mijëra hektarë të djegur
Zjarre të fuqishme kanë përfshirë jugun e Francës, Spanjën dhe Portugalinë, duke djegur dhjetëra mijëra hektarë tokë dhe duke vështirësuar ndërhyrjen e zjarrfikësve për shkak të temperaturave të larta, thatësirës dhe erërave të forta.
Situata është bërë veçanërisht e rëndë pas valëve të të nxehtit që kanë goditur Evropën Jugore javët e fundit.
Në jug të Francës, në rajonin e Pirenejve Lindorë, një vatër zjarr ka djegur rreth 13.500 hektarë tokë që nga mbrëmja e së shtunës. Zjarri shpërtheu në një zonë malore të vështirë për t’u arritur pranë malit Kanigu. Rreth 700 zjarrfikës janë angazhuar në terren, të mbështetur edhe nga avionë dhe helikopterë.
Autoritetet franceze thonë se kushtet janë shumë të vështira për shkak të erërave veriperëndimore dhe temperaturave që në disa zona pritet të arrijnë deri në 40°C. Banorë të zonës janë evakuuar gjatë natës, ndërsa disa familje janë strehuar në ambiente të sigurta pas largimit nga shtëpitë e tyre.
Në Spanjë, një zjarr pranë zonës turistike të Costa Bravës ka djegur rreth 22.000 hektarë. Zjarri është vënë nën kontroll, por autoritetet paralajmërojnë se dita mbetet e vështirë për shkak të nxehtësisë së lartë dhe vatrave të shumta të tymit. Disa komunitete pranë zonës Girona kanë hequr kufizimet e lëvizjes dhe banorët janë lejuar të kthehen në shtëpi.
Ndërkohë, edhe në Portugali janë regjistruar vatra zjarri, të cilat janë pjesë e një sezoni të hershëm dhe të vështirë zjarresh në rajon.
Sipas autoriteteve franceze, shumica e zjarreve në këtë periudhë lidhen me aktivitetin njerëzor, por përhapja e tyre është nxitur nga thatësira dhe temperaturat ekstreme. Ministri i Brendshëm i Francës ka shprehur shqetësim për një sezon zjarresh që ka nisur më herët se zakonisht këtë vit.