Zjarre masive në Washington, digjen 600 shtëpi dhe biznese – evakuohen mbi 60 mijë banorë
Zjarret në lindje të Uashingtonit kanë detyruar evakuimin e 60,000 njerëzve në zonën e Spokane dhe kanë shkatërruar të paktën 600 shtëpi, biznese dhe struktura të tjera.
Zjarret në dhe përreth Spokane, qytetit të dytë më të madh të shtetit, dogjën rreth 21 kilometra katrorë gjatë fundjavës dhe ishin ndër dhjetëra zjarre në të gjithë Shtetet e Bashkuara Perëndimore që shtrënguan aftësinë e agjencive federale, shtetërore dhe lokale për t’i luftuar ato.
Afërsisht 1.000 km katrorë janë djegur në të gjithë shtetin dhe disa nga zjarret, përfshirë ato në zonën e Spokane, nuk janë vënë në kontroll.
Zyrtarët e zjarrfikësve dhe të zbatimit të ligjit thanë se nuk kishte raportime për të lënduar ose persona të zhdukur, por ata theksuan se ishte në fazat e hershme të përpjekjeve të reagimit.
Videot nga zona e Spokane tregojnë ndërtesa në flakë, tym të zi që ngrihej lart pranë lagjeve dhe rrënojat e shtëpive që tymosnin.
Disa zyrtarë shprehën shqetësim se zona duket se do të vazhdojë të ketë mot të thatë në ditët në vijim.
“Nuk jemi jashtë rrezikut”, tha senatorja Maria Cantwell gjatë një konference për shtyp me zyrtarë federalë, shtetërorë dhe lokalë në Spokane.
Ndërkohë, hetuesit nuk kanë përcaktuar se si filluan flakët.
Spokane nuk është rajoni i vetëm që po lufton për të mbajtur nën kontroll zjarret.
Ekipet duke përdorur helikopterë vazhduan për të dhjetën ditë me radhë për të luftuar një zjarr që ka djegur gati 1,360 km katrorë kullota në Idahon perëndimore dhe Oregonin lindor.
Zona është shtëpia e fermave të bagëtive, me autoritetet që thonë se zjarri po kërcënon më shumë se 600 shtëpi dhe 800 struktura të tjera.
Në Utahun qendror, një zjarr masiv u dyfishua në madhësi gjatë fundjavës, duke u rritur nga rreth 41 km katrorë në 145 km katrorë deri të dielën në