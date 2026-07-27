Zjarre masive në Portugali, mbi 1 mijë zjarrfikës në terren për përballimin e flakëve

Zjarre masive në Portugali, mbi 1 mijë zjarrfikës në terren për përballimin e flakëve

Disa vatra zjarri kanë shpërthyer këtë pasdite në veri dhe qendër të Portugalisë, duke mobilizuar mbi 1 mijë zjarrfikës, të mbështetur nga 20 avionë dhe helikopterë për shuarjen e flakëve.

MARKETING

Description of image

Sipas agjencisë portugeze të mbrojtjes civile, zonat më problematike janë Santarem, Guarda, Braga dhe Bragança, ku zjarret kanë prekur kryesisht sipërfaqe me shkurre.

Situata është përkeqësuar nga rritja e temperaturave në vend, të cilat pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius në rajonet qendrore dhe jugore të Portugalisë.

Instituti Portugez për Detin dhe Atmosferën (IPMA) ka paralajmëruar se rreziku i zjarreve është aktualisht “shumë i lartë” në pothuajse të gjithë territorin e vendit.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: VLEN në panik, kur nuk i ke numrat, i porosit anketat

BDI: VLEN në panik, kur nuk i ke numrat, i porosit anketat

Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

Valë e re e të nxehtit, zjarrfikësit luftojnë me flakët në Spanjë, 750,000 hektarë të shkrumbuar

“Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s”

“Turqia po kontribuon në mënyrë strategjike në arkitekturën e ardhshme të sigurisë së NATO-s”

Urdhërarresti i GJPN-së nuk e ndal: avioni i Netanyahut kalon sërish mbi Evropë

Urdhërarresti i GJPN-së nuk e ndal: avioni i Netanyahut kalon sërish mbi Evropë

Tre persona nga Prilepi ndalohen në Ohër, policia sekuestron drogë dhe sende të dyshuara

Tre persona nga Prilepi ndalohen në Ohër, policia sekuestron drogë dhe sende të dyshuara

Policia Financiare ngre kallëzim penal ndaj një kompanie për mospagim të detyrimeve ligjore

Policia Financiare ngre kallëzim penal ndaj një kompanie për mospagim të detyrimeve ligjore