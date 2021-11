“Zjarr” në Stamboll, Fenerbahce përmbys Galatasaray-n në derbi (video)

Java e 13-të e Superligës së Turqisë ofronte një nga derbet më të zjarrta në glob, Galatasaray-Fernebahce. Në një atmosferë të jashtëzakonshme në “Nef Stadium” të Stambollit, “kanarinat e verdha” triumfuan me përmbysje 1-2, me gola të Mesut Ozil dhe Miguel Crespos, që bënë të pavlefshëm finalizimin e parë të ndeshjes, që mban firmën e Akturgoklu të Gallatës.

Nuk munguan as momentet e tensionit, të zakonshme në një sfidë të tillë, teksa në kohën shtesë trajneri i Galatasaray-t, Fatih Therim, u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë. Fenerbahce, pas javës së 13-të, ngjitet në vendin e pestë, ndërsa Gallata zbret në të tetin. /SS/