Zjarr në rrugët e Prishtinës, protestuesit u vënë flakën kontejnerëve

Zjarr në rrugët e Prishtinës, protestuesit u vënë flakën kontejnerëve

Situata në rrugët e Prishtinës është tensionuar në orët e mbrëmjes, pas eskalimit të protestës para Kuvendit të Kosovës.

MARKETING

Shik.mk

Protestuesit kanë filluar të bllokojnë rrugët përreth Kuvendit, ndërsa në disa pjesë të kryeqytetit janë vënë flakën kontejnerëve, duke krijuar tym dhe kaos në rrugët përreth objektit të legjislativit.

Përveç zjarreve, protestuesit kanë hedhur edhe mjete piroteknike, ndërsa Policia e Kosovës ka reaguar duke përdorur gaz lotsjellës për shpërndarjen e turmës.

Paraprakisht, Policia kishte formuar një kordon sigurie pranë ndërtesës së Kuvendit, ndërsa në hyrje-daljet e oborrit të Kuvendit janë shtuar forcat policore.

Rreth orës 19:00, deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje janë parë duke u larguar nga ndërtesa e Kuvendit. Protestuesit kanë tentuar t’ua pamundësojnë largimin, duke kërkuar miratimin në lexim të dytë të ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Policia ka ndërhyrë për shpërndarjen e protestuesve, ndërsa përdorimi i gazit lotsjellës ka shënuar përshkallëzimin e situatës.

Protesta është zhvilluar në kohën kur në Kuvend ka pasur përplasje politike lidhur me votimin e ndryshimeve në Ligjin për Dhomat e Specializuara. Ndërsa deputetët kanë qenë në përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik, situata jashtë Kuvendit ka kaluar në përplasje mes protestuesve dhe Policisë.

Zjarret në kontejnerë dhe bllokimi i rrugëve kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin në këtë pjesë të Prishtinës, ndërsa forcat e rendit vazhdojnë të qëndrojnë në terren.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Siljanovska-Davkova: Çështja me Bullgarinë nuk mund të cilësohet as si bilaterale, as vetëm si problem me BE-në

Siljanovska-Davkova: Çështja me Bullgarinë nuk mund të cilësohet as si bilaterale, as vetëm si problem me BE-në

Mucunski dhe Petrova do të takohen të enjten në Sofje

Mucunski dhe Petrova do të takohen të enjten në Sofje

Iseni: VLEN e ka mbështetur protestën e UÇK-së, rinia e VLEN-it ka qenë e pranishme

Iseni: VLEN e ka mbështetur protestën e UÇK-së, rinia e VLEN-it ka qenë e pranishme

Astrit Iseni: Avancuam 428 shqiptarë në MPB, mbi 100 punësime në sektorin e policisë

Astrit Iseni: Avancuam 428 shqiptarë në MPB, mbi 100 punësime në sektorin e policisë

Pse vetëm 9 shqiptarë u pranuan në shkollën e policisë? Sqaron Astrit Iseni

Pse vetëm 9 shqiptarë u pranuan në shkollën e policisë? Sqaron Astrit Iseni

Ekskluzive për TV Shenja, Astrit Iseni: Për herë të parë emërojmë një shqiptar zëvëndës kryeshef të Njësitit Special

Ekskluzive për TV Shenja, Astrit Iseni: Për herë të parë emërojmë një shqiptar zëvëndës kryeshef të Njësitit Special