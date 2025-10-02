Zjarr në një hotel në Kosta Rika, 5 viktima dhe disa të plagosur

Zjarr në një hotel në Kosta Rika, 5 viktima dhe disa të plagosur

Pesë persona humbën jetën pasi një zjarr i fuqishëm shpërtheu në një hotel në kryeqytetin e Kosta Rikës, San Jose, njoftuan shërbimet e emergjencës.

Zjarri nisi në katin e tretë të godinës, ku edhe çatia e hotelit u shemb nga flakët. Mes viktimave është një çift i moshuar, si dhe tre persona të tjerë, për të cilët nuk janë dhënë detaje mbi moshën apo origjinën.

Autoritetet gjyqësore po kryejnë hetime për shkakun e zjarrit. Zjarrfikësit thanë se dalja e emergjencës në hotel ishte e bllokuar me tela, duke vështirësuar shpëtimin e personave që ndodheshin brenda.

