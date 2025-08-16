Zjarr në një fabrikë në Rusi, 11 të vdekur dhe 130 të lënduar
Një zjarr në një fabrikë industriale në rajonin e Ryazanit të Rusisë vrau 11 persona dhe plagosi 130 të tjerë.
Flaka shpërtheu në fabrikën Elastik në rrethin Shilovsky, rreth 250 kilometra në juglindje të Moskës.
Ekipet e emergjencës vazhduan të kërkonin nëpër rrënoja gjatë fundjavës dhe dy trupa të tjerë u nxorën gjatë natës, shkruan euronews.
Sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve RIA Novosti, një punishte baruti në objekt u përfshi nga flakët dhe shkaktoi shpërthimin.
Nga të plagosurit, 29 mbetën në spital – 13 në Ryazan dhe 16 u transportuan në qendrat mjekësore në Moskë.
Autoritetet rajonale thanë se tre persona u shpëtuan nga nën rrënoja gjatë natës, ndërsa hetuesit nisën një hetim paraprak për shkakun e zjarrit.
Autoritetet lokale shpallën ditë zie në rajonin e Ryazanit.
“Flamujt do të ulen në të gjithë rajonin. Institucioneve kulturore, kompanive televizive dhe radiofonike dhe organizatave u është kërkuar të anulojnë ngjarjet argëtuese.”
Ndryshe, ishte shpërthimi i dytë vdekjeprurës në uzinën Elastik në më pak se katër vjet.