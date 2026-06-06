Zjarr në një depo nafte në qytetin jugor rus pas sulmit ukrainas me dron
Një zjarr ka shpërthyer në një depo nafte në qytetin jugor rus Ust-Labinsk pas një sulmi me dron gjatë natës, thanë autoritetet rajonale të shtunën, transmeton Anadolu.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, e konfirmoi sulmin ndaj depos së naftës, duke thënë se “sanksionet në distancë të gjatë” të Kievit arritën rreth 500 kilometra brenda rajonit rus të Krasnodarit.
Qendra Operative e Krasnodarit tha në Telegram se 60 persona janë evakuuar nga ndërtesat përreth.
“Sipas raportimeve paraprake, nuk ka viktima”, thuhet në njoftim, duke shtuar se 167 pjesëtarë dhe 54 mjete janë angazhuar për shuarjen e zjarrit.
Në rajonin rus të Leningradit, gjithashtu shpërtheu një zjarr në një objekt të Ministrisë së Mbrojtjes në rrethin Lomonosovsky, tha guvernatori Alexander Drozdenko në Telegram.
Guvernatori i Shën Petersburgut, Alexander Beglov, raportoi në platformën sociale ruse Max se rajoni u përball me një sulm “në shkallë të gjerë” me dronë në mëngjes.
Ndërkohë, kryetari i Moskës, Sergey Sobyanin, tha se forcat e mbrojtjes ajrore rrëzuan të paktën dhjetë dronë që po i drejtoheshin kryeqytetit gjatë natës.
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi në Telegram se forcat e saj interceptuan dhe shkatërruan 376 dronë ukrainas në Rusi, Detin e Zi, Detin e Azovit, rajonin separatist të Gjeorgjisë Abkhazi dhe në Krime, të cilën Moska e aneksoi në mënyrë të paligjshme në vitin 2014.
Ndërkohë, Zelenskyy tha se dronët e Kievit kanë përshkuar rreth 1.000 kilometra deri në rajonin e Shën Petersburgut, duke goditur arsenale detare ruse dhe një objekt ushtarak në Kronstadt.
Ai shtoi se “sanksionet në distancë të gjatë” të Ukrainës arritën rreth 500 kilometra në rajonin e Krasnodarit dhe goditën një depo nafte.
“Është koha për t’i dhënë fund kësaj lufte. Por sundimtari i Rusisë dëshiron ta vazhdojë luftën”, tha Zelenskyy përmes platformës sociale amerikane X.
Forca Ajrore e Ukrainës tha në Telegram se Rusia lëshoi 272 dronë gjatë natës, nga të cilët 249 u rrëzuan.
Sipas saj, 19 sulme me dron goditën 11 lokacione, ndërsa mbetje të dronëve të rrëzuar ranë në 13 lokacione.
Verifikimi i pavarur i këtyre pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.