Zjarr masiv në një fabrikë këpucësh në Kinën lindore, të paktën 28 të vdekur

Zjarr masiv në një fabrikë këpucësh në Kinën lindore, të paktën 28 të vdekur

Të paktën 28 persona kanë humbur jetën pasi një zjarr masiv përfshiu një fabrikë këpucësh në provincën lindore kineze Fujian të enjten, sipas gazetës South China Morning Post, transmeton Anadolu.

Zjarri u raportua në fabrikën e këpucëve Huiteng Shoes, në fshatin Jiangtou të qytezës Chendai, pranë Jinjiangut.

Pamjet që qarkullojnë në rrjetet sociale shfaqin flakë të mëdha dhe tym të dendur të zi që del nga ndërtesa, ndërsa disa persona të bllokuar në çatinë e objektit kërkojnë ndihmë duke bërë shenja.

Presidenti Xi Jinping urdhëroi një përpjekje “të gjithanshme” për shpëtimin dhe trajtimin e viktimave, si dhe hetimin e shkaqeve të zjarrit.

MARKETING

Të ngjajshme

Beqiroviq në OKB: Mohimi i Gjenocidit të Srebrenicës është “akt anticivilizues”

Beqiroviq në OKB: Mohimi i Gjenocidit të Srebrenicës është “akt anticivilizues”

12 palestinezë të vrarë dhe 20 të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

12 palestinezë të vrarë dhe 20 të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Presidenti turk thotë se Samiti i NATO-s në Ankara përfundoi me sukses, falënderon pjesëmarrësit dhe organizatorët

Presidenti turk thotë se Samiti i NATO-s në Ankara përfundoi me sukses, falënderon pjesëmarrësit dhe organizatorët

Kryeministri izraelit Netanyahu: Lufta me Iranin “nuk ka përfunduar”

Kryeministri izraelit Netanyahu: Lufta me Iranin “nuk ka përfunduar”

Nesër në Shkup do të kryhet dezinsektim ajror

Nesër në Shkup do të kryhet dezinsektim ajror

Abdixhiku i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit për takim

Abdixhiku i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit për takim