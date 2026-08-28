Zjarr i madh në një impiant mbetjesh pranë stadiumit Wembley përhap tym në të gjithë Londrën

Zjarr i madh në një impiant mbetjesh pranë stadiumit Wembley përhap tym në të gjithë Londrën

Një zjarr i madh në një impiant mbetjesh në veriperëndim të Londrës ka ngritur shtëllunga të mëdha tymi në qiell dhe ka shkaktuar ndërprerje të gjera në shërbimet e metrosë dhe hekurudhore përreth Wembley-t, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

Rreth 125 zjarrfikës dhe 20 automjete zjarrfikëse u dërguan për të shuar zjarrin në Hannah Close, në Neasden. Brigada e Zjarrfikësve e Londrës mori njoftimet e para në orën 11:30 me kohën lokale.

Zjarri shpërtheu në një impiant të mbetjeve të përziera në një zonë industriale pranë stadiumit Wembley. Tymi nga zjarri ishte i dukshëm nga qendra e Londrës, duke nxitur paralajmërime për banorët në zonat përreth që t’i mbanin dritaret dhe dyert të mbyllura dhe të qëndronin brenda ambienteve, aty ku ishte e mundur.

“Njëzet automjete zjarrfikëse dhe rreth 125 zjarrfikës po i përgjigjen një zjarri në Hannah Close, Neasden. Zjarri ndodhet në një zonë industriale. Tre nga shkallët 32-metërshe të brigadës janë mobilizuar në vendngjarje si pjesë e reagimit tonë”, tha Brigada e Zjarrfikësve e Londrës.

“Shërbimet e metrosë në linjat Metropolitan dhe Jubilee do të preken derisa ekipet po reagojnë ndaj zjarrit. Salla e Kontrollit e Brigadës mori të parën nga mbi 70 thirrjet që raportonin zjarrin në orën 11:34. Ekipet nga stacionet e zjarrfikësve në Wembley, Park Royal, Willesden dhe zonat përreth janë mobilizuar në vendngjarje”, shtoi ajo.

Brigada tha se shkaku i zjarrit ende nuk dihej.

Zjarrfikësit angazhuan pajisje të specializuara, përfshirë një njësi për shtrirjen e zorrëve dhe një pompë me kapacitet të lartë, ndërsa tri shkallë 32-metërshe u sollën në vendngjarje.

Transporti i Londrës pezulloi të gjithë linjën Metropolitan si pasojë e incidentit. Linja Jubilee gjithashtu u pezullua midis Willesden Green dhe Wembley Park, ndërsa pati ndërprerje edhe në pjesën tjetër të linjës.

Shërbimet hekurudhore drejt dhe nga Marylebone gjithashtu u prekën, ndërsa Hekurudha Kombëtare raportoi vonesa dhe anulime pasi linjat u bllokuan.

Brigada e Zjarrfikësve e Londrës u bëri thirrje njerëzve të shmangin zonën ndërsa ekipet vazhdojnë të luftojnë zjarrin. Situata mbetet në zhvillim.

MARKETING

Të ngjajshme

BDI: Partneri i VLEN-it glorifikon Ratko Mlladiqin, ky është poshtërimi që na e servuat si ndryshim

BDI: Partneri i VLEN-it glorifikon Ratko Mlladiqin, ky është poshtërimi që na e servuat si ndryshim

Selami nga AKI kërkon mjete për parking me kate në Qendrën Tregtare Çairçane

Selami nga AKI kërkon mjete për parking me kate në Qendrën Tregtare Çairçane

Skandal, drejtori që duhet të mbrojë të drejtat e komuniteteve në RMV glorifikon çetnikët dhe kriminelin Ratko Mlladiq!

Skandal, drejtori që duhet të mbrojë të drejtat e komuniteteve në RMV glorifikon çetnikët dhe kriminelin Ratko Mlladiq!

Shkëndija e pandalshme, mposht edhe Sileksin

Shkëndija e pandalshme, mposht edhe Sileksin

Petrova: Në Shkup nuk ka vullnet politik për futjen e bullgarëve në Kushtetutë

Petrova: Në Shkup nuk ka vullnet politik për futjen e bullgarëve në Kushtetutë

7 persona akuzohen për dëmtimin e resortit të golfit të Trumpit në Skoci, aktakuza përmend “lidhje terroriste”

7 persona akuzohen për dëmtimin e resortit të golfit të Trumpit në Skoci, aktakuza përmend “lidhje terroriste”