Zjarr i madh në një impiant mbetjesh pranë stadiumit Wembley përhap tym në të gjithë Londrën
Një zjarr i madh në një impiant mbetjesh në veriperëndim të Londrës ka ngritur shtëllunga të mëdha tymi në qiell dhe ka shkaktuar ndërprerje të gjera në shërbimet e metrosë dhe hekurudhore përreth Wembley-t, transmeton Anadolu.
Rreth 125 zjarrfikës dhe 20 automjete zjarrfikëse u dërguan për të shuar zjarrin në Hannah Close, në Neasden. Brigada e Zjarrfikësve e Londrës mori njoftimet e para në orën 11:30 me kohën lokale.
Zjarri shpërtheu në një impiant të mbetjeve të përziera në një zonë industriale pranë stadiumit Wembley. Tymi nga zjarri ishte i dukshëm nga qendra e Londrës, duke nxitur paralajmërime për banorët në zonat përreth që t’i mbanin dritaret dhe dyert të mbyllura dhe të qëndronin brenda ambienteve, aty ku ishte e mundur.
“Njëzet automjete zjarrfikëse dhe rreth 125 zjarrfikës po i përgjigjen një zjarri në Hannah Close, Neasden. Zjarri ndodhet në një zonë industriale. Tre nga shkallët 32-metërshe të brigadës janë mobilizuar në vendngjarje si pjesë e reagimit tonë”, tha Brigada e Zjarrfikësve e Londrës.
“Shërbimet e metrosë në linjat Metropolitan dhe Jubilee do të preken derisa ekipet po reagojnë ndaj zjarrit. Salla e Kontrollit e Brigadës mori të parën nga mbi 70 thirrjet që raportonin zjarrin në orën 11:34. Ekipet nga stacionet e zjarrfikësve në Wembley, Park Royal, Willesden dhe zonat përreth janë mobilizuar në vendngjarje”, shtoi ajo.
Brigada tha se shkaku i zjarrit ende nuk dihej.
Zjarrfikësit angazhuan pajisje të specializuara, përfshirë një njësi për shtrirjen e zorrëve dhe një pompë me kapacitet të lartë, ndërsa tri shkallë 32-metërshe u sollën në vendngjarje.
Transporti i Londrës pezulloi të gjithë linjën Metropolitan si pasojë e incidentit. Linja Jubilee gjithashtu u pezullua midis Willesden Green dhe Wembley Park, ndërsa pati ndërprerje edhe në pjesën tjetër të linjës.
Shërbimet hekurudhore drejt dhe nga Marylebone gjithashtu u prekën, ndërsa Hekurudha Kombëtare raportoi vonesa dhe anulime pasi linjat u bllokuan.
Brigada e Zjarrfikësve e Londrës u bëri thirrje njerëzve të shmangin zonën ndërsa ekipet vazhdojnë të luftojnë zjarrin. Situata mbetet në zhvillim.