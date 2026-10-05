Zirkzee nderon Xavi-n, Holanda “thyen” 2-1 Serbinë
Me 8 pikë në 4 ndeshje, po aq sa edhe Greqia, Holanda kryeson Grupin e 2-të në Ligën A. Ekipi i Xavi-t nuk është brilant, por ecuria e tij me “tulipanët”, të paktën deri më tani, mund të konsiderohet pozitive. Edhe ndaj Serbisë shfaqën një formë të mirë ku kishin 65% kontrollin e topit, tentuan 22 herë të gjenin golin, ndërsa goditën 7 herë kuadratin.
Tifozët e pranishëm në “Philips Stadium” shpërthyen në festë në minutën e 31-të ku Koopmeiners futi në zonë një kros të bukur nga goditja e dënimit, me topin që nuk gjeti asnjë devijim, por përfundoi direkte e në rrjetë. Festa nuk zgjati shumë pasi 4 minuta më vonë, Cvetkovic me një goditje shumë të bukur me kokë barazoi shifrat në 1-1.
Me fillimin e pjesës së dytë, sulmuesi i Anderlecht i shkoi shumë pranë “dopjetës” personale, ku me një veprim shumë të bukur brenda në zonë flirtoi me golin, ku e majta e tij i shkoi shumë pranë shtyllës pingule. Xavi ndërhyri në formacion duke hedhur në fushë edhe Zirkzee, me sulmuesin e Man.United që në minutën e 72-të, i pa shqetësuar në shtyllën e dytë, e kishte të lehtë të shtynte topin shumë pranë vijës fatale, gol që në fund rezultoi një trepikësh pasi rezultati mbeti i pandryshuar, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për të shmangur këtë humbje.
I kënaqur me pikët e plota dhe atë që dhuroi ekipi i tij u shfaq trajneri Xavi: “Jam shumë i kënaqur, jo vetëm për rezultatin, por edhe për faktin që ekipi është në krye të tabelës pas xhiros së 4-ët. Krijuam shumë shanse, por sigurisht, mund të luajmë edhe më mirë, edhe pse përballë kishim një rival si Serbia, një skuadër që bën presing dhe janë të fortë në duelet një kundër një”, theksoi ndër të tjera trajneri i Holandës.