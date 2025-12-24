Zidane arrin një marrëveshje në parim, merr drejtimin e Francës pas Kupës së Botës

Zidane arrin një marrëveshje në parim, merr drejtimin e Francës pas Kupës së Botës

Një nga lojtarët më të mëdhenj të futbollit në histori, Zinedine Zidane, ka arritur një marrëveshje në parim për t’u bërë trajneri i ri i Kombëtares së Francës, por vetëm pas Kupës së Botës vitin e ardhshëm.

Zidane, puna e fundit e të cilit si trajner ishte në vitin 2021, kur u largua nga Real Madridi për herë të dytë në karrierën e tij, do të pasojë kështu Didier Deschamps në stolin e “Trikolorëve”.

Si lojtar, Zidane e kishte fituar titullin botëror në vitin 1998, dhe tani do të përpiqet të arrijë të njëjtin qëllim si trajner, duke e udhëhequr brezin e ri të Francës drejt majave globale.

Sipas mediumit le10sport, Federata Franceze e Futbollit duhet të ngutet ta zyrtarizoj tani Zidanen, pasi Real Madridi është kthyer në garë dhe mund të ndodh ndonjë befasi e minutave të fundit.

Ju kujtojmë se Deschamps është në pozicionin e trajnerit që nga viti 2012, dhe ai fitoi Kupën e Botës në vitin 2018 në Rusi, vetëm për t’u mposhtur nga Argjentina në finalen tre vjet më parë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Spurs mund Oklahoma-n, Phoenix i shkakton një humbje të rëndë Lakers

Spurs mund Oklahoma-n, Phoenix i shkakton një humbje të rëndë Lakers

Atletico Madrid gati të përfitojë nga një qendërmbrojtës i lirë

Atletico Madrid gati të përfitojë nga një qendërmbrojtës i lirë

​Distria Krasniqi mes më të mirëve në Ballkan, futet në Top 10 të vitit 2025

​Distria Krasniqi mes më të mirëve në Ballkan, futet në Top 10 të vitit 2025

Hansi Flick i hapur të rinovojë me Barcelonën përtej vitit 2027

Hansi Flick i hapur të rinovojë me Barcelonën përtej vitit 2027

Zyrtare: Endrick i bashkohet Lyonit në formë huazimi

Zyrtare: Endrick i bashkohet Lyonit në formë huazimi

Sedlloski: Dua një ekip që do të qëndrojë i fortë deri në minutën e fundit

Sedlloski: Dua një ekip që do të qëndrojë i fortë deri në minutën e fundit